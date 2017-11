¿Te imaginas no poder dormir por 42 años?

Para la ciencia resulta difícil que una persona aguante más de unos pocos días sin dormir, pero para Hai Ngoc, un vietnamita de 75 años de edad, desde hace 42 años que no logra conciliar el sueño “No recuerdo la fecha porque no le di importancia. Creía que era algo pasajero, pero fueron pasando los días y seguía sin poder dormir”, expresa el septagenario.

Su principal sustento es la agricultura y la venta de un licor de arroz que él mismo prepara, que lo mantienen en perfecto estado de salud.

El doctor, Nguyen Gia Thieu, aseguró al portal digital Vietnamnet que ese insomnio es extraño pero no peligroso y lo achacó a un trastorno del sistema nervioso.

“He probado con remedios tradicionales y una vez me trajeron de Saigón pastillas para dormir, pero no tuvieron efecto. Sólo cuando bebo mucho licor de arroz me tumbo y se me va un poco la cabeza, pero no llego a dormirme”, relata el hombre

informacion de: sumarium.com