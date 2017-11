Eduardo Fernández: “La agenda electoral puede ser un fantasma y hacerle mucho daño a la oposición”

El líder Social Cristiano y ex candidato presidencial hizo un profundo análisis de la grave crisis política y económica por la cual atraviesa Venezuela, insistiendo en la necesidad de alcanzar un “consenso” entre las fuerzas opositoras para una transición, descartando “de plano” a Ramos Allup y a Enrique Capriles como los posibles “presidenciables”.

Eduardo Fernández (EF) conversó con el periodista José Israel González (JIG), y entre otras cosas rechazó la tesis de las primarias para seleccionar el candidato único opositor, asegurando que “el gobierno de Maduro escogerá su contrincante”.

JIG: ¿Qué le pidió a la Divina Pastora Eduardo Fernández?

EF: Que los dirigentes del gobierno y oposición entiendan el sufrimiento del pueblo venezolano. El problema no es “como hago para perpetuarme en el poder, o como hago para quitar y ponerme yo”, sino en cómo resolvemos los problemas serios que sufrimos los venezolanos. Cuando se habla de diálogo, lo primero que yo quisiera es ver una agenda de lo que se va a discutir en el diálogo, y creo que lo fundamental es discutir problemas económicos y sociales, la inflación y recesión. Los economistas nos explican que los países que no tienen recesión, tienen inflación o viceversa, pero en Venezuela tenemos las dos. Se está empobreciendo diariamente el país, y eso es lo que debería estar en primer lugar de los líderes políticos.

JIG: Quienes hablan de diálogo solo se les escucha decir “agenda electoral”.

EF: Y ahora la agenda electoral puede ser un fantasma y hacerle mucho daño a la oposición. Mira lo que pasó el 15 de octubre, aunque hubo elecciones el resultado fue catastrófico y lo que continuó después fueron contradicciones entre la oposición. El 10 de diciembre hay elecciones de alcaldes.

JIG: ¿Y muchos no van. AD y Primero Justicia están llamando a la abstención?

EF: Eso es una total incoherencia porque también anuncian que si irían a una elección presidencial. Ahora, el presidente puede decirles: “como la oposición me pide elecciones, seguiré haciendo elecciones”. Y comenzando el año, habrá elecciones para elegir: concejos municipales y consejos legislativos regionales. Y curiosamente, las elecciones del 10 de diciembre son alcaldes nada más.

JIG: ¿Todavía Eduardo Fernández piensa en la posibilidad de ser presidente?

EF: El tema del liderazgo es muy importante. Yo dediqué mi vida al servicio público, más que hacer presidente de la república. Yo dediqué mi vida a resolver como Venezuela podía estar mejor, de modo que cualquier contribución que pueda dar para que Venezuela viva mejor, la daré. Y hablo de más democracia, economía productiva que genere riquezas, que se resuelva el problema dramático de la pobreza y no hay derecho de que estemos en esa condición.

JIG: ¿Será que la MUD lo puede llamar a usted diciéndole: “Necesitamos a alguien con peso y con historia”?

EF: Yo creo que por eso Venezuela está así, porque no hemos llamado a un Nelson Mandela o un Patricio Aylwin. El problema no es quién es el presidente, sino que va a implementarse para resolver la situación. ¿Qué significa ser presidente? El presidente tiene que ser alguien que unifique al país. Y ¿unidad detrás de qué? Para resolver el problema económico. Si nuestros dirigentes vieran la agenda de los problemas nacionales, pensarían mejor con qué criterio van a elegir quien dirija al país.

JIG: Partiendo de lo que ellos están formulando de escoger el líder o candidato en unas primarias, en ese escenario ¿Eduardo Fernández participaría?

EF: Yo no soy partidario de que se haga ese proceso de primarias. Y te digo porque: primero no hay tiempo, porque las van adelantar, y lo harán con el siguiente discurso: La oposición está pidiendo elecciones.

JIG: ¿Por qué no creer en someter un grupo a una consulta?

EF: Como te dije, no hay tiempo. Sospecho que serán en marzo o abril. Segundo, el gobierno va a interferir en las primarias eligiendo al candidato que le interese. Con todo el dinero que tiene.

JIG: ¿Cómo? Mire este escenario: Eduardo Fernández, Ramos Allup, Capriles, Henry Falcón, Ledezma, Tintori.

EF: ¡A mí me sacas de eso!

JIG: ¿Qué hace el gobierno? ¿Apuesta a uno?

EF: Claro. El presidente todo el tiempo dice: “el año que viene me voy a enfrentar con Henry Ramos Allup”. ¿No lo has oído? El escoge su candidato, esa es una cosa que hace con mucha frecuencia el gobierno.

JIG: ¿Entonces si Eduardo Fernández no está de acuerdo con unas primarias qué método se usaría?

EF: Un consenso nacional. En las elecciones del 15 de octubre la oposición hizo primarias en casi todo los estados, y en donde hizo primarias perdió. El gobierno no hizo primarias en ningún estado y los ganó todos. El problema es ponerse de acuerdo.

JIG: ¿No es muy “idealista” pensar que un día la oposición amaneció bien y todos se pusieron de acuerdo en un candidato?

EF: Se deben conjugar tres verbos: ganar en primer lugar, después se debe lograr que el gobierno entregue, y por último gobernar. Algo que debemos lograr los venezolanos es ¿cómo hacemos para obtener un gran triunfo que una a la nación? Luego lograr que se produzca la transición en los términos más pacíficos, y luego gobernar. Va hacer muy difícil gobernar a Venezuela en los próximos seis años. La fórmula que yo le aconsejo al país, es ponernos de acuerdo alrededor de dos cosas: un candidato y un programa. No es tanto la obsesión de quien es la persona, sino el compromiso de cómo vamos asumir.

JIG: ¿Eduardo Fernández no ha sido consultado por la MUD? ¿Desde cuándo no se involucra?

EF: Una vez me consultó el gobierno. Tu padrino Hugo Chávez me llamó a pedirme opinión sobre lo que pasaba en Venezuela.

JIG: Eso no le cayó bien a la oposición.

EF: Tampoco cayó muy bien el que yo defendiera la Constitución el 4 de febrero de 1992. Ahora se me acerca mucha gente que me criticaron a darme la razón. Así que yo no calculo si lo que digo es grato a los oídos de la oposición o no. Yo calculo qué le interesa a Venezuela y a los venezolanos.

JIG: ¿No es el peor momento de la oposición para buscar un consenso?

EF: Es el mejor. Si no se logra ese consenso, mi pronóstico es que vamos a ir de mal en peor. Decía Einstein: “Si seguimos aplicando los mismos remedios a una enfermedad, esta se va a ir agravando”

JIG: ¿Cómo es eso de que EEUU por ser la máxima potencia, sancione a funcionarios venezolanos?

EF: Eso es una de las cosas muy lamentables que ocurren por los descréditos en los que hemos incurrido. Eso no debería ser natural. Los naturales de este país deberíamos estar en condiciones de ir a los tribunales y tener tribunales independientes e imparciales. Por ejemplo, la gran fuerza que ha tenido Rajoy ha sido el apego a la Constitución.

JIG: Unas preguntas muy breves. ¿Cuántas veces conversó Eduardo Fernández con Hugo Chávez?

EF: Dos o tres veces.

JIG: ¿Es el mismo Hugo que dibujan?

EF: La tragedia de Hugo Chávez fue que no estaba preparado para ser presidente. Estaba preparado para ser oficial de la Fuerza Armada. ¿Tú has pensado lo que significa ser presidente?

JIG: ¿Está Ramos Allup preparado para ser presidente?

EF: Seria un liderazgo demasiado pugnaz y conflictivo para la visión que yo tengo de construir un sentimiento de unidad nacional.

JIG: ¿Entonces Capriles si?

EF: Tiene también sus problemas. Y antes de que me sigas preguntando, quiero hacerte la lista de lo que significa ser presidente: Unir al país…

JIG: ¿Por qué la gente tiene que pensar que un Eduardo Fernández si está preparado?

EF: No tienen por qué pensarlo.

JIG: ¿Lorenzo Mendoza?

EF: ¡Por ejemplo!

JIG: ¿Nunca ha sentido odio por nadie?

EF: Yo creo en el amor, y creo que el odio le hace más daño al que odia.

