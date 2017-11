El diputado a la ANC por el estado Lara, Ángel Prado, quien aspira a la candidatura por el municipio Simón Planas de esta entidad denunció que su candidatura no fue aceptada por el ente comicial por haber sido por iniciativa propia además que, -según lo argumentado por el CNE- su postulación no fue autorizada por la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Reveló que cumplió con la normativa en el tiempo fijado por el CNE, pero su postulación fue rechazada.

“Hubo una decisión de no validar por esta vez por el tema del tiempo, lo argumentado por el CNE de no aceptar las inscripciones por iniciativa propia, conversamos con partidos del Gran Polo Patriótico cuatro de ellos postularon mi candidatura y bueno sorpresivamente nos dice el CNE que a los candidatos que somos constituyentes, que no estamos autorizados por la dirección de la ANC no podemos ir a la contienda electoral del 10 de diciembre”.

En este sentido, Prado indicó que acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente exigiendo una “respuesta positiva” con respecto al caso.

“El problema es que yo soy constituyente territorial por el municipio Simón Planas del estado Lara y debo presentar una autorización ante el CNE, de la Asamblea Nacional para poder ser candidato mediante una resolución que emite la compañera Delcy Rodríguez ella emite un comunicado donde los candidatos que no tenga la autorización de la ANC no pueden ir a la contienda”.

Información de: ÚR