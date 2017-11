El Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, indicó su optimismo con el futuro económico del país en el año venidero y recordó que no se puede combatir a la guerra económica con métodos convencionales de economía.

“Algunos compañeros creen que esto puede atacarse con los problemas elementales de la economía. No puedes combatir guerra de guerrillas con guerra convencional. Se le ha hecho reclamos a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no pueden asumir lo que todavía no es posible asumir. Debe existir la creencia absoluta que esto no se resuelve con medidas de ortodoxia económica, hay que actuar con audacia”, indicó Cabello en transmisión de Televen.

Resaltó además que el ataque del imperio es constante y por todos los flancos al resaltar la llamada del encargado de negocios de Estados Unidos exigiendo la liberación de los corruptos apresados de Citgo.

“Despegue económico”

“La oposición lleva candidatos, escondidos pero los llevan. Nosotros tenemos muy buenos candidatos para ganar en toda Venezuela. Terminamos con un triunfo que puede ser mayor aun que el de las elecciones de gobernadores”, alertó en relación a las elecciones municipales.

“El 2018 la derecha en sus últimos intentos para buscar llegar a unas presidenciales (que esas si quieren). La derecha no se va a rendir, pero ante cada arremetida de ellos hemos dado respuesta. EL 2018 debe servir para afianzar, debe ser el año del despegue. Las bases para despegar la economía. 2018 lo veo yo con optimismo, con mucha realización de pueblo, mucha conciencia.”, expresó Diosdado Cabello.

Oposición y elecciones

“Quien llegue a ser Alcalde para creer que es para encerrarse en una oficina, está muy equivocado. Pues el Psuv le va a exigir que haga su trabajo, ya basta de traidores”, afirmó Cabello con respecto a los candidatos a alcaldías que serán electos este 10 de diciembre.

“Ellos se reúnen (la oposición) y llegan a esa conclusión, ellos no apuestan a la elección porque no creen en eso. Porque siempre que ganó Chavez dijeron fraude, cuando gano Maduro dijeron fraude, no creen en la institución del voto. Eso para ellos es un formalismo. Nosotros no, nosotros instruimos al pueblo y hacemos una gran campaña”, indicó el Vicepresidente del Psuv en Televen.

Información de: Nota de Prensa