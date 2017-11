La Bota de Oro o Botín de Oro es un galardón que se otorga al máximo goleador de las diferentes ligas europeas de máxima competitividad. Es entregado desde 1968 de manera ininterrumpida, pero a partir de 1997 fue considerado un sistema de puntos para determinar al ganador.

El primero en obtenerla fue el portugués Eusebio, y este viernes la recibió Lionel Messi, luego de anotar 37 tantos en la pasada campaña, acumulando 74 unidades.

Año – Jugador – Equipo – Goles

1967-68 – Eusébio da Silva – Benfica – 42

1968-69 – Petar Zhekov – CSKA Sofía – 36

1969-70 – Gerd Müller – Bayern Münich – 38

1970-71 – Josip Skoblar – Olympique de Marsella – 44

1971-72 – Gerd Müller – Bayern Münich – 40

1972-73 – Eusébio- Benfica – 40

1973-74 – Héctor Yazalde – Sporting Lisboa – 46

1974-75 – Dudu Georgescu – Dinamo de Bucarest – 33

1975-76 – Sotiris Kaiafas – AC Omonia – 39

1976-77 – Dudu Georgescu – Dinamo de Bucarest – 47

1977-78 – Hansi Krankl – F. K. Rapid Wien – 41

1978-79 – Kees Kist – AZ Alkmaar – 34

1979-80 – Erwin Vandenbergh – Lierse SK – 39

1980-81 – Georgi Slavkov – Trakia Plovdiv – 31

1981-82 – Wim Kieft – Ajax – 32

1982-83 – Fernando Gomes – F. C. Porto – 36

1983-84 – Ian Rush – Liverpool – 32

1984-85 – Fernando Gomes – F. C. Porto – 39

1985-86 – Marco Van Basten – Ajax – 37

1986-87 – Toni Polster – F. K. Austria Wien – 39

1987-88 – Tanju Çolak – Galatasaray – 39

1988-89 – Dorin Mateut – Dinamo de Bucarest – 43

1989-90 – Hugo Sánchez – Real Madrid – 38 / Hristo Stoichkov – CSKA Sofía – 38

1990-91 – Darko Pancev – F. K. Crvena Zvezda – 34

1991-92 – Ally McCoist – Rangers F. C. – 34

1992-93 – Ally McCoist – Rangers F. C. – 34

1993-94 – David Taylor – Porthmadog F. C. – 43

1994-95 – Arsen Avitisyan – Homenhem – 39

1995-96 – Zviad Endeladze – Margveti – 40

Año – Jugador – Goles – Puntos – Equipo

1996-97 – Ronaldo – 34 – 68 – Barcelona

1997-98 – Nikos Machlas – 34 – 51 – Vitesse

1998-99 – Mário Jardel – 36 – 72 – F. C. Porto

1999-00 – Kevin Phillips – 30 – 60 – Sunderland

2000-01 – Henrik Larsson – 35 – 52,5 – Celtic

2001-02 – Mário Jardel – 42 – 84 – Sporting de Lisboa

2002-03 – Roy Makaay – 29 – 58 – Deportivo de La Coruña

2003-04 – Thierry Henry – 30 – 60 – Arsenal

2004-05 – Diego Forlán – 25 – 50 – Villarreal / Thierry Henry – 25 – 50 – Arsenal

2005-06 – Luca Toni – 31 – 62 – Fiorentina

2006-07 – Francesco Totti – 26 – 52 – Roma

2007-08 – Cristiano Ronaldo – 31 – 62 – Manchester United

2008-09 – Diego Forlán – 32 – 64 – Atlético de Madrid

2009-10 – Lionel Mess – 34 – 68 – Barcelona

2010-11 – Cristiano Ronaldo – 40 – 80 – Real Madrid

2011-12 – Lionel Mess – 5 – 100 – Barcelona

2012-13 – Lionel Messi – 46 – 92 – Barcelona

2013-14 – Cristiano Ronaldo – 31 – 62 – Real Madrid / Luis Suárez – 31 – 62 – Liverpool

2014-15 – Cristiano Ronaldo – 48 – 96 – Real Madrid

2015-16 – Luis Suárez – 40 – 80 – Barcelona

2016-17 – Lionel Messi – 37 – 74 – Barcelona

