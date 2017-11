La Selección Venezolana de Baloncesto comenzó a labrar el largo y complicado camino al mundial de China 2019 con buen pie, pues el quinteto criollo derrotó a su similar de Colombia 85-71, en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

Los dirigidos por Fernando Duró resolvieron positivamente un partido que se mostró complicado, pues el cuerpo técnico nacional estudió a la selección Cafetera con base a ciertos jugadores, los cuales no disputaron el duelo, factor que significó desventajoso para los locales.

“Habíamos preparado algo pensando que contarían con sus jugadores de más renombre pero también han tenido problemas para traerlos, eso me preocupó un poco porque no los conocemos, pero en todo caso más me preocupa Venezuela por el hecho que no vayamos a caer en temas de falta de concentración”, añadió Duró previo al duelo.

Además, Guillent, Echenique y compañia estuvieron adelante durante los cuatro cuartos de la disputa (18-17 / 20-16 / 28-23 / 19-15).

Por la Vinotinto de las Alturas, Nestor Colmenares cargó con la mayor producción durante el juego, puesto que anotó 23 puntos, tomó nueve rebotes, asistió en par de ocasiones y bloqueó un canasto rival.

Venezuela se posiciona como líder del grupo B junto con Brasil, mismo rival que enfrentará el próximo lunes en tierras amazónicas en horas de la tarde-noche.

Información de: Ovación