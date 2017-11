Politólogo Piero Trepiccione: “Nuestros líderes políticos se están comportando como niños malcriados”

El politólogo Piero Trepiccione analizó el panorama político del país con Yosmary Durán y Daniel Rodríguez en el programa Diálogo Abierto que se transmite por Somos TV de lunes a viernes desde las 12:40 PM.



Trepiccione abordó desde el tema electoral hasta el economico, donde aseguró que no existe política económica en el país y por ende se vive un escenario hiperinflacionario.

NB: ¿Cuáles podrían ser los nombres más fuertes para unas posibles elecciones presidenciales en el año 2018?

PT: “Bueno vamos a comenzar por el PSUV, digamos en un momento determinado con el cuestionamiento que tenia el presidente de la república Nicolás Maduro en medio de la cuidadania, es decir la mayoría social del país cuestiona abiertamente la presidencia de Nicolás Maduro y además le asignaba la mayor de las responsabilidades en la crisis económica actual, en ese escenario el presidente Maduro y el PSUV, el gran polo patriótico estaba manejando otras opciones candidaturales, con los resultados del 15 de octubre con la reingenieria electoral con la reestrategia electoral del gobierno y con la división de la oposición, Nicolás Maduro se ha consolidado en el seno del gran polo patriótico y muy probablemente opte por la reelección sin ningún tipo de contrapeso en las fuerzas del chavismo”

NB: El presidente no salía en pantalla antes de las elecciones y posteriormente de que ganarán las gobernaciones ahora se le ve en reiteradas oportunidades luego de ese triunfo

PT: “Claro, capitalizando justamente lo ocurrido el 15 de octubre y eso le ha dado como una especie de segundo aire para optar a esa reelección y es por ello que en el marco de la reingenieria electoral, se hizo la elección de gobernadores en octubre se va hacer la de alcaldes en diciembre y muy probablemente se haga la presidencial lo más cercano posible, se dice que aparentemente las elecciones de concejales y diputados a los concejos legislativos serían el 4 de febrero del próximo año y la elección presidencial sería a mediados de abril, es decir, 13, 14, 15 de abril, tratando de empatarlas con fechas que son emblemáticas para el chavismo”

NB: ¿Aún cuando se vive la peor crisis económica en Venezuela podría ganar nuevamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro?

PT: “Bueno es una excelente pregunta la que has hecho, en este momento la mayoría social del país esta en contra del presidente Maduro, es decir, más del 75% de la población esta descontenta con lo que esta ocurriendo y casi el 55% atribuye la responsabilidad de la crisis económica y los padecimientos de los venezolanos al presidente de la república Nicolás Maduro, entonces en una eventual asociación de la mayoría social con la mayoría política evidentemente el presidente Maduro estaría derrotado en una elección presidencial, ahora a qaue esta jugando el presidente Maduro, justamente a dividir, a diluir esa mayoría social con las dispersiones del mundo opositor y tratar de que ese mundo opositor no tenga un solo candidato presidencial si no que tenga 3, 4 y hasta 5 candidaturas presidenciales porque el presidente Maduro perfectamente, ya el chavismo lo demostró el 15 de Octubre, el tamaño del chavismo en el país es alrededor del 25% del censo electoral estamos hablando de unas cinco millones de personas, de cinco millones de votantes con esa cantidad de votantes solo tu no ganas la elección presidencial, pero si lanzas tres y logras que la oposición lance 3 y 4 candidatos a la presidencia y que el mayor candidato de la oposición saque el 35% de la votación evidentemente ese 25% con reingenieria electoral y con el impulso de la política electoral desde el estado se puede convertir perfectamente en un 40% y con ese 40% ganar las elecciones presidenciales, por eso la clave aquí esta en que esa reingenieria electoral busca dividir a la oposición y que la oposición por encima de todos los obstáculos tiene que tratar de encontrarse en un solo aspirante presidencial para que se tenga alineada la mayoría social con la mayoría política que garantice una transición política en el país”

NB: Piero nombras a Nicolás Maduro por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se escuchan nombres como Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, han salido esos nombres que son posibles candidatos, sin embargo Nicolás Maduro es el que ha tomado el mando, tiene la primera opción y así lo ha dicho. Por la oposición hay muchos nombres también que salen a colación y hago énfasis en una entrevista que sostuve hace poco con Eduardo Fernández “El tigre” donde el me decía que “No hay tiempo para primarias” ¿Se podría llegar a un consenso en esta oposición como está ahora mismo?

PT: “Hay dos elementos con relación al tema de las primarias, primero unas primarias son abiertas, es decir, puede votar cualquier venezolano inscrito en el registro electoral permanente sea militante de los partidos de oposición o sea militante de los partidos de gobierno, entonces, ese primer elemento nos lleva que el gobierno pudiera correctamente influir en una elección primaria y mandar a votar a su gente por el candidato que consideren ellos sea el más conveniente a los fines de que ellos quieran que gane las elecciones, ese el un primer elemento, y un segundo elemento tiene que ver con el tiempo y la reingenieria electoral. Hasta ahora lo que esta establecido es justamente elección de gobernadores que ya se hicieron, elecciones de alcaldes ahorita en diciembre, probablemente elección de diputados y concejales en febrero y con fecha incierta pero posiblemente en el mes de abril lo más cercano posible la elección presidencial. Lo que significa que no hay tiempo para generar un proceso de elección primaria porque haciendo primarias existen riesgos interfiriendo los resultados de elección primaria, por lo tanto yo coincido plenamente con lo que dice Eduardo Fernández en el sentido de que creo que la oposición debe demostrar una madurez absoluta en este proceso y seleccionar un candidato por consenso que reúna todas esas condiciones que hemos mencionado”

NB: Piero mencionabas que podría venir un estadista a Venezuela, ¿cuál sería ese estadista, un estadista como quién?

PT: “Cuando yo hablo de estadista me refiero a una persona de aglutinar un gran consenso nacional, una figura similar a Patricio Aylwin por ejemplo que condujo la transición en el chile post Pinochet, un presidente que se caló a Augusto Pinochet como su ministro de la defensa y además como comandante en jefe de las fuerzas armadas de chile, y además digamos un proceso de transición con una constitución creada por Pinochet cuando era presidente de Chile, también podría ser un estadista como Valentín Paniagua que fue quien condujo el proceso de transición en Perú luego de la salida del poder de Alberto Fujimori, es decir, un estadista es una persona que asume los intereses del estado como los suyos propios y asume una actitud de diálogo con todos los factores de poder en el país, entonces cuando hablo de la figura de un estadista el próximo presidente de la república si es de signo contrario a quien ostenta el poder hoy en día tiene que entenderse con las fuerzas armadas, esta no es la misma fuerza armada del año 98, por consiguiente deben entenderse con los funcionarios públicos y por supuesto con los sectores políticos adversos, Venezuela necesita un plan integral de abordaje a la economía donde todos los sectores de la sociedad tienen que remar en la misma dirección”

NB: ¿Y si tenemos ese estadista en Venezuela?

PT: “Tenemos que tenerlo porque es la única manera de poder salir lo más pronto posible de la severa crisis que estamos padeciendo en el país, se necesita generar un consenso con la polarización política no se va a resolver problemas económicos, eso hay que decirselo con mucha claridad a la gente, si se sigue profundizando la polarización política y las divisiones en la sociedad venezolana entre un lado y el otro ninguno tiene la razón, justamente por eso hablo de la figura de un estadista”

NB: Piero también se menciona alguien nuevo en la política, un empresario suena mucho Lorenzo Mendoza más allá de que el haya dicho que no tiene ninguna pretensión a la presidencia.

PT: “Si, digamos que cuando se coloca a Lorenzo Mendoza en las encuestas evidentemente es una figura con un altísimo porcentaje por encima del 70%, el tema es que Lorenzo Mendoza le ha dicho a su entorno más cercano y también algunos representantes de partidos políticos que no esta en sus planes aspirar la candidatura presidencial en el país al menos en este momento, habría que ver hasta que punto el pudiese o no, quisiera o no quisiera, pero yo creo que también hay otros nombres en la gama de lideres políticos Venezolanos y de otras areas también en el mundo empresarial que pudiesen asumir la figura de estadista. Pero yo creo que en este momento más que la popularidad necesitamos sabiduría”

NB: ¿Hay esa madurez aquí en Venezuela Piero?, no lo veo de esa manera…

PT: “Yo tampoco, con toda crudeza nuestros lideres políticos se estan comportando como niños malcriados, con intereses muy particulares, no están pensando en la historia y que hacer y en que va hacer el próximo presidente si no están pensando en sus propias ambiciones y sus aspiraciones personales, yo creo que la sociedad venezolana tiene una enorme responsabilidad en el sentido que tiene decirle a sus lideres o se ponen de acuerdo y se asume el compromiso de luchar por Venezuela o serán execrados por el basurero de la historia por comportarse justamente de manera egoista en un momento tan crucial para el país”

NB: ¿Por que no puede llegar una persona inteligente, alguien nuevo en la política pero que no sea popular?, la sociedad venezolana no se acostumbra a eso y siempre se va al voto ya inducido totalmente.

PT: “Claro por eso mencionaba la dicotomía entre la sabiduría y la popularidad, es decir, el próximo gobierno debe estar envestido de sabiduría, no de popularidad, la popularidad es un elemento muy común en la democracia pero en situaciones bien difíciles muy particulares como la que estamos viviendo en el país, necesitamos un presidente que más que aparecer en televisión todos los dias se dedique plenamente a generar políticas económicas, a consultar al país, a entenderse con los inversionistas nacionales e internacionales para generar políticas públicas que rápidamente retomen la capacidad productiva del país y puedan transformarse en bienestar grueso de la formación, ojalá como sociedad entendamos esto, entendamos que una transición, un manejo transicional, circunstancial, en el país necesariamente pasa por elegir al hombre más sabio, que tenga los conocimientos suficiente, y la experiencia suficiente para entenderse con todos los sectores de la sociedad y no asuma una posición de rechavancha o de venganza u odio político si no todo lo contrario un presidente que desmonte la polarización. Nuestra crisis económica la que estamos viviendo en este momento y que nos esta afectando a todos sin distingo de ningún tipo se supera única y exclusivamente enterrando la polarización”

NB: En ese sentido lo que mencionabas, parece que algunos sectores opositores tienen sed de venganza y se vio reflejado cuando Ramos Allup asumió la presidencia de la Asamblea Nacional.

PT: “Efectivamente ha sido así, y si nos ponemos a observar las redes sociales todos los días te das cuenta que esa set de venganza cada día como que crece más, hay un odio que prácticamente hace que todos sean sospechosos, fijate que la huida de Antonio Ledezma, ya hay sectores de la oposición que en lugar de apoyarlo se han dedicado a cuestionar a Antonio Ledezma porque dicen que fue un acuerdo con el gobierno y que quien facilitó la huida de Ledezma fue el gobierno, entonces claro hay una destrucción, las redes sociales en Venezuela y muchos sectores políticos opositores se han convertido en una especie de santo tribunal de la inquisición como existió en la edad media y que prácticamente cuestionaba todo tipo de actitud que no fuera la establecida, eso no puede ser en este momento tenemos temas fundamentales en los cuales pensar y discutir, el tema de la hiperinflación el tema del crecimiento de la pobreza en el país, del acceso a los medicamentos, la seguridad, la calidad de vida de los venezolanos en general que no se están discutiendo. En las redes sociales lo único que se ve es caso Ledezma si es sospechoso o no, caso Manuel Rosales si es o no sospechoso, y les pregunto yo a ustedes que son periodistas y día a día indagan en la noticia esos son los problemas de nuestra sociedad? Lo que le este pasando a Manuel Rosales o lo que le este pasando a Ledezma, los problemas fundamentales de la sociedad tienen que ver con las tres comidas con los alimentos, con el crecimiento de la desnutrición infantil, con la perdida de peso de la población esos son los problemas fundamentales de nuestra sociedad pero de eso no se está hablando pero justamente eso forma parte de la reingenieria estratégica del gobierno, la agenda pública esta orientada hacia una metacotidianidad que no tiene nada que ver con la cotidianidad”

NB: ¿Por que semanalmente suben hasta dos y tres veces los productos de primera necesidad?

PT: “Porque no hay política económica, así de sencillo, si tu tienes un reiterado aumento de salario, un escenario inflacionario, ahora ya un escenario hiperinflacionario, tienes más o menos los mismos productos o casi los mismos productos y cada vez menos productos porque nuestra capacidad productiva esta disminuida y tienes mas bolívares en la calle cual es el resultado?, mas inflación, más bolívares en la calle, menos productos en la calle que conseguir perfectamente hay un desajuste entre la oferta y la demanda y eso crea estos niveles inflacionarios que antes eran aumentos mensuales ahora son prácticamente diarios, interdiarios, entonces cuando no hay política económica por mas cadenas por mas anuncios que hagas simplemente todo eso se estrella contra la realidad”

NB: Piero, nuevamente se asoma por ahí el diálogo, en esta etapa de la política venezolana, ¿a quién favorece el diálogo?

PT: “El diálogo tiene que favorecer al país, yo se que hay gente que cuestiona el diálogo que dicen que el gobierno esta ganando tiempo y que la oposición esta perdiendo tiempo, de hecho eso ha ocurrido en el pasado el gobierno ha usado el diálogo como herramienta para ganar tiempo, lo utilizó a finales del 2016, ganó tiempo y abortó el proceso del referendum revocatorio postergó lo más que pudo las elecciones de gobernadores entre otros elementos, pero más allá de todo eso yo creo que en esta oportunidad la presencia de los cancilleres creo que el gobierno esta en el deber de hacerlo, no porque este arrinconado porque el gobierno después del 15 de octubre logró fortalecerse, sin embargo económicamente está quebrado, el estado venezolano necesita dinero fresco para poder subsistir, para poder pagar a los empleados públicos, para poder mantener su funcionamiento, ese dinero fresco no va a venir a Venezuela si no hay un acuerdo político y el gobierno se entiende con la asamblea nacional y esta abala los nuevos financiamientos internacionales, ha pesar de que Rusia y China han apoyado al gobierno y han dicho que es un buen pagador y además han iniciado procesos de renegociación de la deuda, eso no significa que Rusia y China le vayan a dar dinero fresco a Venezuela, simplemente le van a postergar los plazos de pago por supuesto cobrando un mayor interés pero no le van a dar dinero fresco al país y Venezuela necesita urgentemente dinero fresco porque el ritmo de gasto público es enorme, el gasto público en Venezuela creció de una manera tan barbara que nosotros en 1998 teniamos una deuda externa de 30 mil millones de dólares, hoy en día nuestra deuda supera los 140 mil millones de dólares entonces ya el petróleo no esta en cien, ciento veinte dólares por barril, ha mejorado en las últimas semanas pero digamos a ese precio con el ritmo de gasto que tenemos como sociedad no nos sirve entonces el gobierno necesita impulsar el proceso de diálogo en este momento porque requiere urgentemente nuevo financiamiento internacional para poder seguir con el ritmo de gasto público que tienen, que es lo que exige la oposición y los organismos financieros internacionales, hay que tener un plan económico para que ese dinero que vayas a necesitar se pueda pagar, además necesita el aval de la Asamblea Nacional para que el compromiso sea de la República Bolivariana de Venezuela y no del gobierno Venezolano o del poder ejecutivo exclusivamente”

NB: ¿Existe la posibilidad de que estas condiciones se lleguen a acuerdos positivos para el pueblo en este diálogo?

PT: “Ambas partes tienen que sacrificar peticiones, tanto el gobierno como la oposición, hasta ahora digamos que el gobierno no ha querido sacrificar absolutamente nada la oposición también ha tenido algunas posiciones bastantes cerradas, en un eventual proceso de diálogo tiene que ceder ambas partes eso es lo más importante para que de verdad se pueda dar ese proceso de diálogo”

NB: Piero, y todo esto que esta sucediendo con el bono navideño los carnet de la patria todo este dinero que esta otorgando el gobierno nacional a personas que han salido beneficiadas ¿es como taparse los ojos y no ver lo que esta pasando?

PT: “Así es, duele decirlo porque hay mucha gente que se va alegrar por recibir 500 mil bolívares de bono navideño, pero eso es un daño que se le esta haciendo a la economía del país, es decir eso va a seguir profundizando nuestro deterioro económico y va a seguir profundizando la hiperinflación y seguirá creciendo el fenómeno de la pobreza en Venezuela”

NB: ¿Existe la posibilidad que aquí en Venezuela ocurra un estallido social?

PT: “Por supuesto, hay muchos elementos que pudieran generar un estallido social en el país, que por cierto nadie quiere, y si alguien lo quiere esta demente, sabemos lo que eso significa para el país sin embargo cuando tu vez que el indice de pobreza prácticamente se multiplica a diario y cuando tienes una sociedad que alrededor del 85% de sus integrantes no tiene la capacidad financiera para poder cubrir sus necesidades básicas si no que tiene que hacer magia para poder sobrevivir, pues están dadas las condiciones para ellos, sin embargo ojalá la actitud reflexiva y de estadistas de nuestro liderazgo político de parte y parte terminen poniéndose y supere esta situación que estamos viviendo y que evidentemente pudiera provocar un estallido bastante doloroso”

Andrea P. Carpio

Noticias Barquisimeto