Los Perolitos de Curarigua: Una música que nació con el don de Nazareth

Peroles, años y sabor son características de este grupo nacido en Curarigua, capital de la Parroquia Antonio Díaz, del Municipio Torres en el Estado Lara. Hoy día del músico te traemos esta interesante historia de Los Perolitos de Curarigua.

La música, es uno de los símbolos universales más influyentes que une a las personas, las notas musicales, las voces de los cantantes, los instrumentos de los músicos, hacen que estas melodías lleguen al alma, corazón y reviva el espíritu de las personas a todo momento.

Venezuela, posee una Capital Musical, Barquisimeto Edo-Lara, quien ha sido madre de tantos músicos reconocidos mundialmente. Estos son famosos por su talento, canciones y sobre todo ritmo jocoso al sonar. Esta capital es una de las mas aclamadas en el País, ya que de aquí nace la mayor parte de la música floklórica.

Bandas reconocidas como Santoral, Carota Ñema y taja’, son grupos de música que han sabido darse a conocer mundialmente. Por su parte el gran maestro de la música, Gustavo Dudamel, también ha sido un exponente potencial. Estos son unos de los tantos talentos que exporta la tierra musical larense.

En Lara, día y noche siguen surgiendo nuevos talentos, otros reconocidos, otros no tanto, pero no dejan de ser menos importantes. La Banda ”Los Perolitos” no es la excepción del gran talento regional, este característico grupo que con tan solo ”peroles”, como ellos se hacen llamar, hacen sonar una increíble música.

Este grupo musical, que cuenta con pocos instrumentos, pero con los que tienen hacen vibrar los cuerpos, tocan un ritmo bien peculiar, ”Cumbia”, al compás de sus utensilios, forman un gran alboroto, poniendo a bailar a todos en el lugar.

Jacobo Pineda de 87 años, es el fundador de esta distintiva banda, cuenta que sus apreciación e interés por la música la descubrió un viernes santo, recuerda que su madre le invito ir al campo, estando allá fue hasta un palomal donde se reunían una cantidad de palomas.

”Me fui hasta donde estaban las palomas y empece a lanzarle piedras, pero ese viernes como a las 5 de la tarde, desde un monte venía un hombre, cuando llega al sitio donde estaba, cayó no salió más. me fui corriendo para donde mi mama y le cuento lo que pasó. me salió un loco, le comenta a la mamá. Era un hombre con una corona de espina sangrando la frente y una túnica morada, mi madre sorprendida me dice que ese era Jesús de Nazaret, eso quiere decir que tienes un Don. y ahí nació mi Don de la Música” Cuenta Jacobo en una entrevista especial en Globovisión

Jacobo al tiempo de esta experiencia, creó un sindicato musical, donde los grupos pudiesen pertenecer a una organización, es así como se metió de lleno a la lucha social de la música en Lara, acto de esto fue vetado en todas los medios de comunicación locales por su lucha, y no encontraba donde trabajar. De ahí surgió un viaje a Curarigua, capital del Municipio Torres en Lara.

Este pueblito lo acogió como buen músico,y ahí formo su banda ”Los perolitos de Curarigua” donde tuvo todo sus éxitos, ya que en Barquisimeto no podía cantar. ”Empecé hacer música con los perolitos y nos preparamos, ahora tenemos 16 años”, cuenta Jacobo ente sus anécdotas vividas al principio con la banda.

Jacobo dice, que ante este encuentro santo su suerte ha cambiado por completo en todos estos años de vida, ”He pasado por todos los sitios y he tenido triunfos, y un carisma para la vida artística que me lo ha dado Jesús de Nazaret” dice.

Gustavo Pineda, uno de los integrantes de la banda, también se interesó en este estilo musical desde muy pequeño, el señor Jacobo lo llevaba con el a corta edad a tocar junto a su particular banda ”Cuanto tenia 7 años me llevaba con el a tocar en sitios pintorescos donde transcurría él”.

Aunque uds no lo crean, esta particular banda ”Los perolitos” necesitan de arte, Gustavo menciona que no cualquiera puede llegar a tocar en esta banda, los instrumentos son distintos, y no todo el mundo se identifica con estos peculiares utensilios ”Hay que buscar el tono en la marcha, y la gente no ha podido con los tonos, porque los bajos no son iguales, y la gente no agarra el ritmo” comenta en Suite Subterranea

”Venezuela hoy tiene mucho talento artístic, yo les digo a los muchachos y a uds que estudien música, esta aliementa el alma y hace olvidar todo lo que está en la mente y el espiritu, la música transforma” Contaba Jacobo entre palabras de aliento.

Por eso, hoy en tú día, músico, cantante, arreglista, compositor, felicidades en tu carrera y que la música que coseches sea el fruto que recojas en grandes cosecha, y que no se te olvide que la música es el primer instrumento del alma

¡Felicidades!

Noticias Barquisimeto

María Alexandra Jiménez