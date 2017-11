¡Entérate como Nicky Jam conquistó a su esposa! (+FOTO)

Nick Rivera Caminero conocido en el mundo de la música como Nicky Jam reveló durante una entrevista con Jorge Pabón como fue que conquistó a su esposa, Angélica Cruz. En medio del encuentro el intérprete de “El amante” comentó que la primera vez que contactó a la conductora de televisión fue vía internet.

Relató que su atracción por la presentadora comenzó cuando en repetidas oportunidades la veía en páginas populares y luego se enteró que era conductora de Telemundo.

El cantante comentó que le escribió por directo y le preguntó que si quería ser su mejor amiga, además se tomó el atrevimiento de enviarle un botella de soda acompañada de una nota. “Es una estupidez, no es tan romántico. Puso cara de que creía que era yo y todo eso, y yo la hostigué un par de semanas”, apuntó.

“Yo la conocí ‘pegao’ pero yo soy un tipo guapo, atractivo, gracioso, yo canto bonito, tengo un buen sentido del humor, soy un tipo que habla claro. Si yo fuera feo, feo, feo, yo vengo y yo te digo: no, eso se pegó ahí por lo que estoy haciendo, pero yo la hago reír”, aseguró el artista.

Confesó que la colombiana lo hizo sentir algo que no había sentido jamás “yo me sentía muy vacío, y ahora llego a mi casa y siento una familia, siento que trabajo y llego a mi hogar y hay una persona esperándome. No a una casa vacía, sin nada. Puedo estar con mis amigos, pero los amigos no te llenan”, finalizó.

Ronda