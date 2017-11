El jefe de Estado, Nicolás Maduro, felicitó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab por la actuación “valiente” que tuvo al detener al presidente y a otros cinco directivos de Citgo por la solicitud que hicieron de refinanciación y préstamos para Pdvsa sin contar con la aprobación del Ejecutivo.

“¿Se dan cuenta hasta dónde llegan los infiltrados? Se ponen una camisa roja rojita pero por dentro están podridos, y pido todo el apoyo al pueblo y trabajadores de Pdvsa. Voy a ir a fondo y nadie ni nadie me va a detener”, exclamó.

Durante el acto en honor a los estudiantes universitarios, el presidente asegura que posee otras denuncias sobre corrupción en la distribución de los Clap, “habrá sorpresas en las próximas horas, no me importa quién sea, no me importa su cargo, los voy a meter presos y entregarlos a la Fiscalía aquellos que trafican con los Clap”.

Información de: ÚR