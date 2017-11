Alcalde de Palavecino José Barreras: “No voy a entregar la alcaldía sin luchar”

El candidato a la reelección por la oposición confirmó que la MUD no existe, y que las contradicciones internas han llevado a la debacle política, pero que hay que seguir luchando.

José Barreras (JB) además de psicólogo, es periodista, amante del fútbol, y miembro de la dirección regional del partido Avanzada Progresista que lidera el ex gobernador del estado Lara Henri Falcón, quien está en campaña para las presidenciales del 2018.

El alcalde del municipio Palavecino conversó con el periodista José Israel González (JIG) sobre su gestión y la actual situación económica del país.

JIG: ¿Qué sentiste cuando eliminaron a la selección de Italia para el Mundial Rusia 2018?

JB: Es una sorpresa, pero toca. La generación de relevo esta perjudicada por malas políticas en el ámbito del futbol, que impiden que los que vienen detrás puedan desarrollarse adecuadamente. Eso no solo pasa en Italia, esta pasando en muchos países, incluso latinoamericanos. Debe haber políticas dentro del futbol para que esas generaciones puedan estar a nivel. A nivel de un Messi, Ronaldo y Neymar.

JIG: En Venezuela parece que esta pasando lo de la Italia futbolera. No hay recambio, no hay generación de relevo, entonces sigue una gente aferrada a dirigir este país, y en consecuencia, tenemos una oposición atomizada y sin rumbo.

JB: Pudiera ampliar ese criterio. Mas que la oposición, a la política venezolana. Porque el gobierno está casi en las mismas: es un tablero donde cambian a los mismos, aunque sin embargo, en ambos sitios hay excepciones. Gente nueva que no por nueva es buena y tiene conductas nuevas. Eso es un mito que hay. La gente piensa: “Eres joven, entonces eres diferente”. Hay gente muy joven que sigue siendo más de lo mismo, porque es que si el partido no propone el recambio, la sociedad civil te va a pedir el recambio. El problema no es que no haya quien recambie, el problema es que se le de el espacio para que ellos se desarrollen dentro las organizaciones políticas. Yo siempre he dicho que “yo no soy una nueva generación, yo soy una generación intermedia”, cuyo deber es abrir los espacios democráticos.

JIG: ¿Por qué no lo hiciste en Palavecino, y en vez de ser candidato a la alcaldía hubieras propuesto otro más joven?

JB: Eso no tiene que ver, seria muy simplista. Una cosa es abrir el espacio a gente joven y otra cosa es usar ese simplismo para decir: “Te pongo de candidato, solamente porque eres más joven”.

JIG: Entonces te lo pregunto así ¿Por qué tú vas a la reelección?

JB: Desde que nosotros estamos participando en política no hemos perdido una sola elección en Palavecino. Este municipio venia de 16 años de gobierno del PSUV. Llegamos y ganamos: 2012 elección presidencial con Capriles; Elección regional con Henri; Elección municipal conmigo; Asamblea nacional, y por si fuera poco ganamos la regional con Henri, que aunque se perdió en términos generales, la ganamos en Palavecino. Palavecino se ha convertido es un símbolo de lucha por el cambio. ¡No voy a entregar la alcaldía sin luchar!… y cuando digo luchar, hablo del ámbito político, electoral y constitucional.

JIG: ¿Con cuáles votos vas a ganar?

JB: Yo prefiero un bote con seis remeros, remando en la misma dirección, que un bote con treinta remeros, remando para donde les da la gana. ¿Cuál va avanzar más? Podemos ganar, porque los que hoy estamos en el bote estamos consientes de que hay que remar a una sola dirección.

JIG: Lo que pasa es que la competencia es de treinta remeros, todos a una misma dirección.

JB: Te equivocas. Creo que puedes estar analizando el tema general, pero no el de Palavecino. En palavecino hay un solo candidato opositor, que soy yo. Sin embargo, hay cinco candidatos del partido del gobierno.

JIG: Por ahora…

JB: Claro, pero el simple hecho de que se hayan inscrito es una muestra clara de que hay desacuerdo. Y en la oposición no es que no haya desacuerdo, solo que en este caso no es con el candidato, sino con partidos que consideran que no había que ir a la elección municipal.

JIG: A la militancia de esos partidos le están diciendo que no vayan a votar, y tú dependes de ese voto.

JB: No es tanto así. La mayoría le esta dando libertad a su militancia en los sitios que ya tenemos conquistados, como por ejemplo: Palavecino. ¿Por qué? Es una lección aprendida. Uno de los muchos errores que cometimos fue someternos a unas innecesarias primarias, en sitios que ya teníamos conquistados.

JIG: Lo que pasa es que “para ser bruto no hay que estudiar”, y hay una cantidad de dirigentes opositores que no pueden ser más torpes en política porque no le han dado más chance.

JB: Te acepto que ha habido debilidades, que nos tienen en una vulnerabilidad política.

JIG: ¿Hay un problema de identidad entre los habitantes de Palavecino, y eso puede impedir que se le reconozcan las obras al alcalde?

JB: Hay mucho trabajo por hacer. Hay dos cosas que se debe tener en cuenta para el tema de elecciones: gestión y política. La gestión es importante valorarlo en función de cuatro años de gestión nuestra, contra 16 años de gestión del PSUV (en el mejor momento del país). Es decir, cuando se compara estos cuatro años en el peor momento del país con los 16 años del PSUV en el mejor momento, y cuando se repartía “real”, te das cuenta. En Palavecino se han empezado hacer obras importantes, por ejemplo: desarrollo de la zona industrial. Esto es Puerto Seco y Zona Franca, eso ha sido decretado por el gobierno nacional.

JIG: ¿Alcaldía y gobierno nacional? ¿Entonces si es posible?

JB: ¡Claro que es posible!… con esto no se puede jugar. Es un deber mío como gobernante. Como fue decretado “Zona Franca” y “Puerto Seco”, eso quiere decir que toda la mercancía de Puerto Cabello va a venir a nacionalizarse en Palavecino. Hoy el mercado está reordenado, que era un desastre y lleno de delincuentes. Eso es un gran logro. Con el apoyo de la gobernación se hizo el distribuidor “Valle Hondo”, distribuidor “Bellas Artes” de Tarabana, la pasarela, mejora geométrica de Santa Rosa, la avenida “Héctor Azaul”, ampliación de la avenida Bolívar.

JIG: ¿Todo eso con ayuda del gobierno nacional?

JB: Hay dos fuentes de los recursos. La que el gobierno te manda, que para este momento para Palavecino es solo el 30% y otra es el recurso de los impuestos de la gente y empresas del municipio, que en este momento es el 70% del presupuesto. Lo que pasa es que la inflación se la traga. El dinero (presupuesto) es del pueblo. ¿Cómo estaba “Agua Viva” durante los 16 años de ellos? Olvidada.

JIG: ¿Por qué como alcalde no entregas bolsas de comida, medicinas o combatiendo los bachaqueros?

JB: Mí estimado, no entrego porque no hay comida. La comida la maneja un programa de gobierno que es el CLAP, ahora, me llega la gente: “Barreras, parece que van a traer unas bolsitas CLAP al barrio este fin de semana, pero no tengo como comprarla”. 94% del presupuesto de la familia se va en comprar comida y el otro 5% en pasaje. No hay presupuesto para educación, ni arreglar la casa, ni nada. Nosotros tenemos un programa que se llama el “Programa Esperanza”, que no reparte bolsas de comida, pero que si da ayuda económicas permanentes ¿para que? Para que la gente compre su bolsa del CLAP.

JIG: ¿Por qué a ustedes de Avanzada Progresista no los invitan al diálogo?

JB: Yo no estoy en esa liga, pero he sido testigo de muchas cosas. Henri Falcón ha sido de las personas con más claridad y sin complejos que ha defendido el diálogo, y los que han renegado del diálogo son los que asisten. Hay un líder de la Unidad Democrática que vetó a Henri Falcón, que fue el mismo que veto a Henri Ramos Allup.

JIG: ¿Cómo avanzar si los que no creen en el diálogo son los que están dando la cara por la oposición?

JB: A veces se hacen cosas para evitar el daño de tu imagen por las redes sociales. Dices algo y de espalda haces otra. En esta etapa de “post” Asamblea Nacional, le ha hecho un daño terrible a la oposición. El doble discurso. Yo me quedo con las virtudes de la oposición unida, que le dio el golpe político que este gobierno ha tenido en estos 18 años. Es decir, yo me quedo con esa oposición que ganó la Asamblea. Hay una historia de la oposición reciente: antes y después de ganar la Asamblea Nacional.

JIG: ¿Y las “guarimbas” hicieron mucho daño. A ti casi te ponen los “ganchos”?

JB: Es una apreciación tuya, pero lo que yo te puedo decir es que no es uno el que se expone. Cuando tú pretendes ser un líder, debes saber que hay mucha gente que va a seguirte, la madre Teresa de Calcuta decía: “No te preocupes si tus hijos no te escuchan, te observan todo el tiempo”. Igual pasa con el líder político, de algún modo tus actitudes, posiciones y conductas van hacer imitados por otros. Y se debe ser muy responsable de donde se va a llevar a un pueblo. Es irresponsable llevar a un pueblo a una masacre. La violencia es para los grupos armados.

JIG: ¿Hay un sector opositor que te está cobrando eso?

JB: No lo se. En todo caso, durante años el político se acostumbró a mentir y el pueblo a ser engañado.

JIG: ¿Tú no mientes en política?

JB: Trato de no hacerlo. Seria arrogante de mi parte decirte que yo soy una persona intachable, trato todos los días de ser claro. Creo que si eso me ocasiona molestias con gente que no está de acuerdo conmigo, eso es respetable. No hay ningún político que tenga toda la gente a su favor.

JIG: ¿Has conversado con la gobernadora Carmen Meléndez?

JB: En una ocasión después de electa. Por teléfono. Conversamos poco, pero fue una conversación donde ella se puso a la orden y yo me puse a la orden como alcalde. Y también sobre que iba haber una reunión, en la cual ella iba a invitar a todos los alcaldes.

JIG: ¿Henri Falcón dónde está?

JB: Ahora liberado de su responsabilidad como gobernador, y luchando por lo que viene. Presidenciales.

JIG: ¿Si te reeligen como alcalde, te juramentas en la Asamblea Nacional Constituyente?

JB: Todos los días el gobierno nos pone alcabalas. Yo voy a ir a donde tenga que ir a defender el triunfo de Palavecino, incluyendo la ANC.