AMTT no se olvida del terminal de Barquisimeto y plantea nuevos proyectos para su mejora

El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre del Estado Lara, Lino Rodríguez habló en el programa Buenos Días transmitido por SomosTV, sobre el terminal de pasajero y los proyectos que tienen armado para la zona.

Lino expresa que esta contemplado dentro de este proyecto el cierre de la parte trasera por donde entran los autoubeses, y que existe un cartel donde dice ”Prohibido el paso peatonal” el cual los peatones hacen caso omiso con lo que esta ahí reflejado.

”Yo sueño que eso este trancado como el terminal de la bandera, donde el autobús entre con un carnet, se te abre la puerta y entra la unidad, donde no haya acceso peatonal” mencionó.

Las iluminaciones es otro propósito que se tiene para renovar dentro del terminal, también habla que hay algunos locales que no cumple una función necesaria ”Para mi dentro del terminal de pasajeros no hace falta un Spa, para nosotros no es prioridad, el interés superior del niño, niña y adolescente que lo tengo que tener sentado en el pasillo, no es lo razonable” expresó.

Por otra parte menciona que tienen en idea colocar stand completo con el SAIME, seguridad y protección, el IDENA, ”Debemos tener todos los funcionarios dentro del terminal para poder agilizar los debidos permisos” dijo. A su vez dentro de estos espacios, montar un farmapatria.

Aunque los lapsos no dan para presentarlo, este proyecto se le esta entregando al próximo candidato para que le de continuidad ”Estos son unos planes que se lo estamos dejando al candidato porque son planes necesarios al terminal de pasajeros” finalizó.

Operativos de Semáforonos

El director del AMTT explicó sobre el operativo que se esta realizando desde el día de ayer en los semáforos que se encuentras dañado en todo el Municipio Iribarren.

Lino mencionó que realizando una inspección completa, se dieron cuenta que hay 123 semáforos malos, de un total de 297 que cuenta el municipio Iribarren es decir de un 40%, de estos 123 semáforos, 18 no sirven y hay que armarlos completos.

”El día de ayer se estuvo Instalando los semáforos de la libertador con 33, montando tres postes con cara a su vez con 12 bombillos con luces Led” mencionó.

Por su parte Rodríguez explicó que los semáforos desde la libertador con 51 hasta la zona de transbarca, le compete estos semáforos a ellos, ‘‘Se esta haciendo un convenio entre el ingeniero Nelson Torcarte donde le facilite el material a la AMTT para reparar los semáforos y el instituto colocar la mano de obra” dijo, Aunque comenta que lo ideal sería que un solo instituto maneje todos los semáforos a nivel Municipal..

Lino anunció que lo próximos trabajos de reparación toda la Av libertador por las adyacencias de la Iglesia Coromoto, hasta Herman Garmendia, Av Leones y Av Lara.

Rodríguez aclaró que aunque sólo cuenta con solo 7 trabajadores dentro del instituto que pertenecen a la coordinación de transporte, están reuniéndose con los poderes populares y concejos comunales, para crear el comité de usuarios, estos usuarios serán acreditados por el AMTT para trabajar en conjunto con ellos.

Noticias Barquisimeto

María Alexandra Jiménez