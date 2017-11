La cantante colombiana Shakira dijo el martes que se vio obligada a postergar su gira europea hasta el 2018 por una hemorragia en una de sus cuerdas vocales que aún no ha sanado.

La semana pasada, Shakira había pospuesto sus presentaciones en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda por recomendación médica y en ese momento dijo que esperaba poder comenzar su gira “El Dorado” en los siguientes días.

Pero el martes explicó en un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales y su sitio web (www.shakira.com) que le sería imposible realizar la gira hasta dentro de varias semanas mientras trabaja en su recuperación.

“A finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”, dijo la cantante nacida en Barranquilla.

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas (…) Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, añadió.

Las nuevas fechas europeas pospuestas incluyen presentaciones programadas hasta diciembre en varias ciudades de Francia, España, Portugal, Alemania, Suiza, Italia y Luxemburgo.

Shakira, de 40 años, casada con el futbolista español Gerard Piqué y madre de dos hijos, ha ganado más de 200 premios y es una de las cantantes y compositoras más reconocidas de América Latina en el mundo. Cuando lanzó su álbum “El Dorado” en mayo, el primero en español desde 2010, dijo que la gira le permitiría reencontrarse con sus seguidores y volver a los escenarios.

“En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total”, explicó la cantante.

Información de: REUTERS