La selección nacional disputará los últimos 90 minutos de juego del 2017. En el Estadio N.E.C. Nijmegen, en Holanda, el conjunto criollo enfrentará a Irán en un choque de carácter amistoso, donde buscará cerrar con el pie derecho su actuación en el vigente año.

El seleccionador nacional, Rafael Dudamel, agradeció las gestiones realizadas por los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol para ver acción en esta etapa del año. “Ha sido fundamental el esfuerzo de nuestros dirigentes por conseguir partidos amistosos en esta Fecha FIFA, en donde algunos están pendientes del Repechaje, otros de prepararse para Rusia 2018 y nosotros de seguir compitiendo. Hemos estado enfocados en darle un movimiento a nuestras selecciones que les permita permanecer en una actividad constante y de allí seguir creciendo, evolucionando y que por supuesto, el equipo siga consolidándose”, aseguró.

Para el estretega nacido en el estado Yaracuy, es fundamental poder trabajar en la mayor cantidad de Fecha FIFA posibles y así lo confirmó. “Hoy el universo de futbolistas es bastante amplio y en el presente de cada uno de ellos buscamos darle el espacio necesario y correspondiente a los que consideramos conveniente seguir potenciando, buscando el nivel más alto con miras a la Eliminatoria de Catar 2022, que ciertamente para algunos pudiese ser un tiempo bastante grande o falta mucho, pero para nosotros no, por lo menos en el trabajo de selección, cuando en muy pocas ocasiones podemos tenerlos”, indicó.

Asimismo, el timonel explicó cuál es el objetivo trazado para el encuentro frente a los iraníes, el tercer amistoso de la Vinotinto en el 2017. “Dentro de las conclusiones que hemos tenido post Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, hemos encontrado que nuestro universo de futbolistas oscila entre 45 a 50 jugadores para la próxima Eliminatoria y más allá de no poder hacer una convocatoria de 40 o 50, sino solo 20, lo que buscamos es lo anteriormente expuesto: seguir creciendo, consolidando, que sigan madurando a los que le falta este ritmo y nivel de selección. Hay muchos que han estado en convocatorias, pero no han visto gran cantidad de minutos, a ellos mucho este espacio y hay otros que en la última parte han estado lesionados, apartados por esas circunstancias y que esto les permite regresar. Al final nuestra gran conclusión es que nuestro jugador no se puede sentir importante dentro de la selección porque juegue o no juegue, buscamos hacerle sentir al futbolista que es importante el que esté y después nuestra determinación de acuerdo al rival, a las características, a las circunstancias, la escogencia de un once inicialista, pero que el resto sean alternativas importantes, que no se sientan suplentes”, comentó.

Dudamel admitió que los últimos logros generados por la selección nacional sub-20 y absoluta han sido vitales para que el jugador venezolano sienta un gran compromiso al vestir la casaca Vinotinto.

“Lo he compartido con nuestros futbolistas, no solo por lo que ha hecho la sub-20, tanto en el Sudamericano como en el Mundial, subcampeones del Mundo, sino también lo que se hizo en la Copa América Centenario USA 2016 y como se remató la Eliminatoria, ha hecho que volvamos a retomar ese nivel, ese estatus internacional y hay que mantenerlo, aumentarlo, tenemos que apuntar a estar entre las mejores 20 selecciones del mundo y eso nos va a marcar entonces una gran pauta en crecimiento y madurez de nuestros jugadores. Madurez es la palabra clave, para que con su madurez, profesionalismo, dedicación, sumado a su madurez, a su racionalidad, entendamos la importancia de estos partidos amistosos, que no nos dan tres puntos, que los rivales estén clasificados al Mundial como lo es Irán, a nosotros nos da los pergaminos, la convicción y aumentar la ilusión rumbo a Catar 2022”, acotó.

También, el seleccionador nacional aprovechó de revelar cuales son los planes a ejecutar para el año 2018, donde la Vinotinto no verá acción en certámenes oficiales. “Es consecuencia del final de la Eliminatoria, ahora después del sorteo del Mundial, seguramente para marzo vamos a tener muchos candidatos para jugar. Hay que hacer con tiempo esas diligencias, pues sobre la hora llevó a que pudiésemos consolidar una sola partida en esta doble Fecha FIFA de amistosos; para marzo vamos a tener seguro, repito, candidatos de acuerdo al sorteo, de a quien le toque elencos sudamericanos”.

“Da satisfacción que lo hecho ha sido bueno, pero nuestro enfoque está en el futuro a corto, mediano y largo plazo, y desde ese optimismo, esa ilusión, esa pasión con la que trabajamos, encontrar los mejores argumentos para que el gran objetivo de clasificar a la selección nacional absoluta al Mundial esté cada vez más cerca”, argumentó.

“De acuerdo al plan de trabajo expuesto a la Federación Venezolana de Fútbol, estamos solicitando no menos de cinco partidos por año, de allí que juguemos incluso en fechas que no son FIFA, pero eso también nos permitirá usar muchos jugadores del torneo local. Viene una gran planificación, un gran desarrollo en la Federación, en la organización de los clubes y estoy seguro que vamos a entender la importancia de la internacionalización de nuestros futbolistas, que el nivel de nuestra liga local cada vez sea mejor estructuralmente, deportivamente, pero que esta internacionalización de nuestros futbolistas es lo que nos lleva realmente a poder tener una selección de Talla Mundial”, concluyó Rafael Dudamel.

