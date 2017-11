La selección de Venezuela de gimnasia artística ya se encuentra instalada en la ciudad de Santa Marta para iniciar su preparación de cara su presentación en los XVIII Juegos Bolivarianos 2017 que iniciarán su andar desde el 11 al 25 de noviembre.

El grupo nacional de la especialidad ya inicio todo su proceso de aclimatación para afrontar lo que será su presentación en suelo samariano desde el próximo sábado.

La participación del grupo femenino estará conformado por Pamela Arriojas (all around), Milca León (barra) y Johana Sotillo (bigas), todas ellas debutantes en un ciclo olímpico. Entre tanto, el equipo masculino está conformado por Junior Rojo, Alejandro Manama, Jostyn Fuernmayor, José Luis Fuentes, Adickson Trejo y Maycol Puentes serán los encargados de pelear la medalla en el all around (todos los aparatos),

Para la delegación nacional de gimnasia artística es una oportunidad de colocar el nombre de Venezuela en alto, en la apertura del ciclo olímpico Tokio 2020.

La experiencia y juventud quedará de manifiesto dentro del grupo que estará compitiendo en el Coliseo Menor del Parque Deportivo Bolivariano.

León, Sotillo y Arriojas compartieron la experiencia de estar presente en la casa de Simón Bolívar en la ciudad de Santa Marta, lo que permitió vivir un momento significativo.

“Estar presentes en un lugar como esto te permite llenar de mucha energía y fortaleza para encarar las pruebas que se nos vienen en los próximos días”, detalló Sotillo.

Nota de Prensa