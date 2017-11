El próximo 10 de diciembre se realizarán las elecciones municipales para escoger a los nuevos alcaldes del país, sin embargo, esta no es la única polémica en los comicios ya que a pesar de que la mayoría de los partidos opositores no se postularán, muchas candidaturas en el área chavista han salido al paso adicional a la de Érika Farías, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela para la Alcaldía del Municipio Libertador.

Uno de los casos es el candidato Eduardo Samán, quien denunció este jueves que “quieren cohibir a los partidos a retirar” su postulación.

“Tengo derecho a participar en la vida civil y política de mi país en condiciones de igualdad y sin discriminación”, indicó el exchavista.

En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) indicó que nadie subordinará a la tolda política por que reiteraron que Samán será su candidato para las elecciones previstas para el 10 de diciembre.

“Al Partido Comunista no lo subordina nadie (…) No nos dirigen gobernadores ni gobernadoras ni alcaldesas, ni nos dirige el presidente. A nosotros nos dirigen las instancias establecidas por nuestro partido; si con esas instancias no se discute, no hay acuerdo, así lo decida quien lo decida externamente, por mucho poder que tenga, por mucha fuerza que tenga, por mucha legitimidad que tenga. Eso debe quedarles claro a todos los actores políticos”, advirtió Óscar Figuera.

Asimismo, otro caso es el de Oswaldo Rivero, conocido como “Cabeza e Mango”, quien aseguró que ya no es candidato a la Alcaldía de Caracas, a pesar de haber anunciado su postulación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No decline, me quitaron la postulación el partido que me apoyaba. ¿Por qué? Que respondan ellos, yo sigo en las calles”, acotó a través de sus redes sociales.

Ante esto, Samán se pronunció: “Hermano Mango, te invito a incorporarte a nuestra dirección colectiva. Tu espacio aquí está garantizado”.

