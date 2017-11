Este miércoles 7 de noviembre el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, indicó que, por culpa de la tolda ultraderechista Primero Justicia (PJ), se rompió un posible acuerdo político entre el Gobierno venezolano y la oposición.

“Yo estuve en todas las reuniones, estaba todo listo; pero una llamada telefónica destruyó todo ese acuerdo. Se rompió el acuerdo al que llegamos con el Gobierno después de dos meses”, aseveró el exgobernador del estado Zulia en entrevista concedida al programa “Conclusiones”, transmitido por la transnacional de noticias CNN.

A continuación, luego de la insistencia del moderador por saber quién había realizado la referida llamada, Rosales respondió lo siguiente: “Pregúntaselo a la gente de PJ, porque a mí no me gusta caer en esas cosas de cuentos y de acusaciones. Que lo digan quienes fueron sus protagonistas”.

Sobre si estaría dispuesto a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo calificado por él mismo como “inconstitucional”, el dirigente contestó: “Reconocer es una cosa y tener principios y diferencias políticas es otra cosa”. “La entrevista no es sobre definiciones jurídicas”, acotó, luego de que el periodista reiterara la interrogante al menos tres veces.

Por último, con respecto a la decisión de algunos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en los comicios municipales, precisó: “Lamento que la MUD no se reuniera para debatir, reflexionar y discutir el tema de participar o no. Porque, qué dice la gente: ‘nos convocan a marchar y marchamos, nos convocan a salir a la calle y salimos a la calle, nos convocaron a las elecciones, sin entender bien lo que había ocurrido, y ahora nos dicen que no vayamos a este proceso electoral, por que ahora no vamos a reclamar condiciones sino en las presidenciales’. Eso no tiene lógica”.

