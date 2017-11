En la edición número 181 de su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello rechazó las supuestas sanciones que pretende imponer la Unión Europea a Venezuela, al tiempo que hizo énfasis en los graves problemas que tienen otras naciones y que estos países del mundo no voltean a mirar, dando muestra de la doble moral con la que manejan su política internacional.

“Hoy la Unión Europea y que nuevas sanciones ¿Por qué no se meten en España? Que están llevándose preso a gente de ahí por nada, ¿por qué no se meten ahí? ¿Por qué no se meten con la fosa que encontraron en Colombia con más de 2 mil cadáveres? ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué no dicen que en el gobierno de Peña Nieto han asesinado a mas de 37 periodistas solo en los 6 años que lleva? ¡Ah pero el tema es Venezuela!”, fustigó.

