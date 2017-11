Marilyn Manson “dispara” a fans en un concierto

Horas después del tiroteo en Texas que dejó 26 muertos en una iglesia baptista de Sutherland Springs, el cantante Marilyn Manson generó polémica luego de usar un rifle falso en pleno concierto en San Bernardino.

Durante su canción ‘We Know Where You Fucking Live’, el artista, que se encontraba en silla de ruedas debido a un accidente que sufrió en un concierto hace poco más de un mes, sacó el rifle (que tenía un micrófono adherido), lo apuntó hacia el público y pretendió dispararlo.

Su conducta generó indignación no solo por la cercanía de la masacre de Texas sino porque hace menos de dos años en San Bernardino se presentó un tiroteo en el que murieron 14 personas.

Manson se justificó diciendo que en un tiempo donde los tiroteos masivos se han convertido en un hecho casi diario, este era un acto “teatral” con el objetivo de hacer una declaración sobre lo fácil que es acceder a armas semiautomáticas.

“Mi arte siempre ha sido una reacción a la cultura popular y mi manera de hacer que la gente piense sobre las cosas horribles que pasan en este mundo. Mi actuación no buscaba ser irrespetuosa o insensible”, añadió Manson.

El cantante añadió que el rifle era un “micrófono de utilería” y que tuvo la aprobación de un oficial de policía para usarlo.

“Mi empatía va con cualquiera que haya sido afectado por el uso indebido irresponsable y reprensible de armas REALES”, finalizó Manson.

Información de: ET