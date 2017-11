El Gran Polo Patriótico (GPP) asumió la candidatura de Luis Jonás Reyes Flores a la alcaldía del municipio Iribarren (Barquisimeto), del estado Lara, de cara a las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre.

Así fue anunciado este martes en rueda de prensa, en la que estuvo la mayoría de integrantes de partidos del GPP. Wandy Sánchez, secretario General del partido UPV, dijo que “nos reunimos este martes para afinar estrategias con miras al 10 de diciembre”.

Con este apoyo “reafirmamos nuestra alianza y nuestra fuerza, en una sola unión, como fue el llamado” del presidente Nicolás Maduro.

Andrés Avelino Álvarez, secretario de Organización de Alianza Para el Cambio, dijo que “la candidatura de Luis Jonás no es aventurera ni improvisada, es un dirigente político y luchador social a tiempo completo, que ha venido haciendo un trabajo desde las bases”.

El candidato Luis Reyes Flores, por su parte, manifestó su gratitud por el apoyo que le dio la dirigencia nacional de su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), así como las fuerzas políticas del GPP, Alianza para el Cambio, Unión Popular Venezolana (UPV), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Podemos y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

“Quiero agradecer públicamente la confianza que me ha dado el alto mando político de la Revolución Bolivariana, del Psuv y del Gran Polo Patriótico, de darnos esta gran oportunidad para asumir el reto, la candidatura de la alcaldía del municipio Iribarren”, aseveró Reyes Flores.

Barquisimeto “es la ciudad que me vio nacer, que me ha visto crecer, que me ha enseñado y de la que he aprendido, que me convirtió en político y que ahora debo retribuirle todo el amor y el afecto”.

Los otros integrantes del GPP que apoyan a Reyes Flores, esperan que otras organizaciones de la alianza patriótica se sumen a esta candidatura.

Información de: AVN