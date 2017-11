La Almiranta en Jefa, Gobernadora Carmen Meléndez, se reunió este miércoles con el personal del ente regional para anunciar ajustes salariales a los 35 mil trabajadores dependientes de la Gobernación del estado Lara, para así cumplir con los beneficios emanados por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y que no fueron ajustados por la gestión saliente donde estaban en condiciones económicas muy desfavorables.

En este sentido, La Gobernadora destacó “este 15 de noviembre la nómina será cobrada a salario mínimo actual, será corrido el tabulador según el cargo y la profesión del trabajador, desde el grado 01 hasta el grado 14. Igualmente el retroactivo de la cesta ticket socialista del mes de septiembre será cancelado. Vamos a cumplir con los decretos, lo que diga el lineamiento nacional, lo vamos a cumplir porque todo lo que haga la Gobernación es en beneficio de sus trabajadores y trabajadoras”.

Indicó que hay trabajadores que cobran primas por 6 bolívares, por lo que serán ajustadas: antigüedad, hijo, y juguete. “A partir del primero de enero comenzamos una nueva escala de sueldo y primas con el análisis que se haga actualmente, también vamos a evaluar el seguro, y el cuerpo de seguridad se va a regir por la tabla del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia”.

Será garantizado el último aumento que dio el Presidente de la República a 136 mil bolívares el salario mínimo integral, mientras que el pago de la cesta ticket pasó de 153 a 189 mil. En este sentido, el salario minino de septiembre será cancelado de acuerdo a la última Gaceta Oficial.

La Almiranta expresó que no puede ser justificado que hay trabajadores cobrando 30 mil bolívares quincenales y que maestros estadales cobren tan poco sin estar sujetos al sueldo nacional de educadores, así mismo aseveró que deben cobrar igual que el magisterio nacional. Mencionó que se debe ir a la reconciliación nacional, hablar sin miedo, odio y ser tolerante a pesar de las diferencias políticas.

Informó que hay personal que tiene 70 y 75 años de edad y todavía están trabajando porque no los han jubilado, mientras que personal de la gobernación renunciaron y se autoliquidaron sin pensar en sacar las quincenas de los trabajadores, donde debieron darle prioridad a los salarios. El Gobierno Bolivariano seguirá, dando prioridad a la atención y la justicia social, tomando en consideración a todas y todos por iguales. “Aquí habrá inclusión y no exclusión”, aseveró la Gobernadora Carmen Meléndez.

“Debemos trabajar juntos, unidos recuperaremos a nuestra estado, donde podamos desarrollarnos económicamente, por estos 4 años que me corresponde gobernar, debemos construir la Lara que queremos. Vamos a convertir a Lara en un estado potencia, aquí tenemos los rubros para abastecer al país y autoabastecernos, somos iguales, somos pueblo y ustedes me verán en la calle trabajando, no soy estar metida en la oficina” resaltó Meléndez.

La Gobernadora electa por el pueblo de Lara, indicó que trabajará para todas y todos los larenses según los lineamientos que dejó el Comandante eterno Hugo Chávez y del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Del mismo modo, enfatizó que lo único que les pide a los trabajadores es trabajar en el rol que les corresponde de manera eficiente para el desarrollo de la región.

“Desde que comencé a asumir cargos, siempre he estado pendiente del personal, aquí todos son importantes en la organización, desde la señora que limpia hasta el jefe, y serán tratados por igual, no podemos estar con odio e intolerancia, aquí no hay exclusión”.

La Gobernación del estado Lara, cuenta con 71 instituciones que a juicio de la Almiranta en Jefa, Carmen Meléndez, algunas realizan el mismo trabajo por lo que serán fusionadas y de esta manera eliminar los trámites burocráticos que existen actualmente.

Respecto al pago de aguinaldo, la Gobernadora mencionó que están a la espera del próximo anuncio presidencial para iniciar la cancelación de este beneficio. “Seguiremos el lineamiento nacional, si el Presidente dice que pagará aguinaldos el 15 de noviembre, tengan por seguro que lo vamos a pagar”, concluyó la Almiranta Carmen Meléndez.

