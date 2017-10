La exrectora del Consejo Nacional Electoral y ahora candidata de Acción Democrática en Iribarren, Sobella Mejías expresó claramente ir por la alcaldia del municipio Iribarren en los próximos comicios electorales a celebrarse en el mes de diciembre. Mejías conversó con el periodista José Israel González en el programa Usted Tiene la Palabra.

JIG: Una vez mas concurrimos a un acto electoral y se repite que de hubo fraude y trampa, sin embargo hay voces que han dicho que no y asumen la derrota, en el caso de Henry Falcón ¿Cuál es tu opinión al respecto?

SM: Lamentablemente en los últimos años hemos tenido un órgano electoral que ha venido trabajando en beneficio al partido del gobierno, violando un principio de igualdad.

Cuando fuimos en el año 2015 y ganamos la Asamblea Nacional; el pueblo y la Asamblea activo el conocido Referéndum Revocatorio, en este caso el del presidente de la república. El CNE suspende ese Referéndum, lo cual fue una mala señal y no le hizo bien al pueblo. Además con criterios que no estaban en la constitución. Después de todo, no se convocan las elecciones regionales para el año que estaba vencido el mandato de los gobernadores y los diputados.

Incluso se reformaban las leyes tratando de solventar los errores que se cometían o reclamaban y había un proceso que seis meses antes uno podía renovar. En enero las figuras dicen que hay que renovar las diferentes organizaciones políticas y fuimos a validar con unas condiciones que ni siquiera estaban en la ley y sin embargo aceptamos.

No es ningún secreto que después vinieron las protestas. Protestas que exigían que se convocaran las elecciones que estaban retrasadas; después el presidente haciendo uso de un artículo constitucional solicita que se convoque una elección para la Asamblea Nacional Constituyente; lo cual no era un secreto los resultados.

Nosotros en Acción Democrática entendimos que había que educarse en que el derecho al movimiento cívico si cambia dictadura.

JIG: Después de esta explicación, uno espera saber si hubo o no trampa

SM: Debo concluir algo. El CNE que debe brindar ese principio de igualdad y de publicación de datos y alianzas. Nunca antes en la historia de Venezuela había pasado lo que paso en estos días, incluso sustitución de candidatos. Del que partido de gobierno juegue como juegue es valido, es su derecho, pero no debe ser el CNE, porque esa no es la tarea del CNE. Eso tiene un juego porque se tuerce el brazo a favor de un lado específico.

Por otro lado tenemos una crisis de país gravísima por falta de insumos, medicinas, inseguridad y mucha otras cosas. La talla del venezolano ha bajado una barbaridad. Cuando hablamos del tema electoral es difícil hablar de parcialidad, porque la entidad esta aunada en cuando es el mejor momento que le pueda convenir a un partido especifico para convocar entonces las elecciones.

JIG: Pero, ¿ustedes pensaron que podían ganar? Por ejemplo en Lara ¿Ustedes pensaron que Henri Falcón iba a ganar en Lara la gobernación?

SM: Uno trabaja para ganar, se trabaja a lo que tu crees.

JIG: ¿A que le retribuyes la derrota en Lara?

SM: Cada región es diferente; parte del problema esta en una institución que viola las leyes y las normas. El CNE le da ventajismo al partido del gobierno.

JIG: ¿Existe el robo del voto?

SM: La libertad del ejercicio del voto no puede estar condicionado, con una oferta social de manipulación, porque cuando se tiene hambre uno sucumbe ante alguien que te dice: toma la tarjeta y vota por aquí.

JIG: Es decir, que si un adeco recibió un beneficio ante de las elecciones ¿voto por el gobierno?

SM: No puede ser el ejercicio libre de voto. La maquina es verdad que el voto es secreto, la maquina no sabe por quien votas. Por ejemplo en una zona retirada, no me dejaron entrar en una auditoria y eso que yo era candidata.

JIG: Quiero conocer tu tesis de porque se perdió en Lara, porque hay una teoría de que la oposición castigo a Henri Falcón.

SM: Hubo un desgaste. El tiempo, adelantaron unas elecciones que estaban para diciembre. No había tiempo para recuperar ciertas fricciones.

JIG: ¿Los adecos votaron por Henri Falcón?

SM: En Lara tuvimos casi cien mil votos.

JIG: ¿Cuánto le aporto AD en Barquisimeto?

SM: Sesenta y dos mil votos

JIG: Sobella hay un compromiso que se hizo. Ustedes apoyaban a Henri y Henri a ustedes ¿Eres la candidata de AD en la alcaldía de Iribarren?

SM: Si soy la candidata.

JIG: ¿Tú no crees que las guarimbas hicieron daño?

SM: Nosotros protestamos pacíficamente, y somos partidario de la NO violencia, porque creemos que la vía es electoral y pacifica. Además que eso favorece es a quien esta en el puesto de gobierno. Resistencia es estar en contra del abuso de poder.

JIG: Resistencia ¿sabes que es? La que tiene que aguantar tus compañeros opositores por como le cayeron encima cuando se fueron a juramentar ante la ANC

SM: Hay un punto sobre eso que quiero aclarar. Nosotros como AD nunca ordenamos esa acción de juramentación, ellos lo hicieron por voluntad propia y hoy en día están autoexcluidos del partido.

JIG: ¿Cuáles es la diferencia de autoexcluidos y expulsados?

SM: Cuando hay una línea del partido y no la cumples ya te autoexcluiste.

JIG: ¿En estos momentos AD no tiene gobernadores?

SM: No tiene. Además que juramentar no es la tarea de la ANC, ellos ya tienen una tarea de redactar una nueva constitución. La constitución sigue vigente.

JIG: ¿Qué piensas tú de la nueva gobernadora del estado Lara?

SM: Como venezolana debo apostar a calidad de vida hacia el pueblo. Debemos apostar a que lo hagan bien para beneficio del pueblo, indiferentemente de mi posición política.

JIG: ¿Qué le dijiste a Henri Falcón después de la derrota?

SM: No hemos hablado. (Risas)

JIG: Tendrán que hablar en algún momento.