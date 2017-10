Por el juego del jaque: Dodgers y Astros buscan la ventaja

Un par de ases se estarán midiendo el domingo en la noche en el Minute Maid Park, donde el ganador tomará la ventaja luego de estar igualados a dos juegos en la serie.

Es un Clásico de Otoño como tiene que ser, en el cual cada inning ha sido literalmente intenso, Clayton Kershaw vs. Dallas Keuchel quien será la última esperanza para mostrar lo que ha sido — pese a la derrota 6-2 el sábado — la diferencia de tener la ventaja de jugar en casa en esta postemporada. Mientras que los Dodgers tienen la oportunidad de elevar su acostumbrado buen pitcheo por generaciones a la cúspide de su primer título desde 1988.

Desde 1946, cuando el actual formato de 2-3-2 se volvió permanente, equipos que están fuera de casa para el Juego 5 en una serie 2-2 (además de tener la ventaja de jugar en casa para el los Juegos 6-7) tienen una marca de 18-12 en ese encuentro (ganando 18 de 30 series). Diez de los últimos 12 equipos jugando como visitantes han ganado desde 1982, más recientemente los Medias Rojas del 2013 y los Cardenales del 2011. La excepción ha sido los Reales del 2014 (vs. los Gigantes) y los Yankees del 2003 (vs. Los Marlins).

Es un buen precedente histórico para Kershaw, pero está contento en apoyarse en su propio trabajo, gracias.

Kershaw fue Kershaw en el Juego 1, y ese es el mejor comentario que le puedes dar. Lanzó siete entradas (lo cual puede calificarse como un juego completo, de acuerdo con el estándar que han utilizado los Dodgers este octubre) en el cual permitió solamente tres hits sin boletos con 11 ponches, fue un esfuerzo magistral y los Dodgers esperan más de los mismo en el Juego 5. Kershaw tratará de mantener la pelota dentro del campo, ya que las ocho carreras que ha permitido este octubre han sido por vía de los jonrones. Pero mantener la bola dentro del Minute Maid Park, no es muy fácil debido a la distancia de 315 pies por la línea del jardín izquierdo.

“Solamente se trata de hace buenos envíos ante estos jugadores,” dijo Keshaw. “Diría que la mayoría del tiempo no se amolda a lo que digo. Siento que los jonrones que he permitido han sido legítimos. Por en cuanto esté haciendo buenos lanzamientos, podrías batear uno hacia la pared que no estaba supuesto, pero más allá de eso, no puedes realmente cambiar.”

Keuchel por su lado, está esperanzado en cambiar el resultado del Juego 1, en el cual padeció de dos errores, jonrones que permitió a Chris Taylor (quien lo emboscó con el primer lanzamiento del juego) y bambinazo de dos carreras para irse arriba de Justin Turner en la sexta.

“No sentí como si terminara mis pitcheos de la manera correcta y ese es el resultado,” dijo Keuchel. “Durante toda la temporada, si logras 34 comienzos, pienso que la mayoría de los buenos lanzadores dirían que solamente se sienten en su mejor forma en un puñado de veces. Y dentro de ese puñado es cuando estableces realmente cuan bueno eres. Físicamente me siento bien. Lo único que me ha molestado ha sido el sol que estaba literalmente en mi cara en el bullpen. Nunca había estado en Dodger Stadium para un juego a las 5 p.m. anteriormente. No podía ver la cara del receptor McCann o el plato mientras calentaba y obviamente cuando llegas al montículo es cuando las cosas comienzan.”

El sol obviamente no será un factor dentro del campo cubierto del Minute Park, pero los Astros tendrán bastante diversión si pueden encender a la fanaticada temprano.”

Información de: MLB