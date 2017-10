José Altuve se convierte en el venezolano con mas jonrones en una postemporada de la MLB (+Video)

El venezolano José Altuve sigue siendo el “MVP” de los fanáticos de los Astros de Houston. Astroboy como se le conoce conectó cuadrangular con dos en bases para igualar las acciones a siete carrera en el quinto episodio del quinto compromiso de la Serie Mundial.

Altuve con el batazo de cuatro bases se convirtió en el venezolano con más cuadrangulares en una postemporada (7), superando a Pablo Sandoval (6) y quedando a solo uno de la mayor cantidad en los Astros en manos de Carlos Beltran (8).

Jose Altuve’s game-tying 3-run HR in the bottom of the 5th.

An MVP performance to say the least. #WorldSeries pic.twitter.com/Zvm0YUmERK

— Zach Stratton (@Zach_Stratton29) 30 de octubre de 2017