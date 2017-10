El plan chino de lanzar un contrato petrolero denominado en yuanes antes de fin de año está acompañado de rumores de que el gigante asiático será un gran comprador de las acciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

“Todo esto empieza a cobrar sentido, desde un punto de vista geopolítico, en el sentido que China, Rusia y los saudíes están buscando escapar del dólar estadounidense, de su hegemonía”, ha declarado el analista financiero Max Keiser en una entrevista concedida a la redacción de RT en inglés.

No obstante, Keiser recuerda que los países que “intentaron salir de la matriz del petrodólar han acabado terriblemente mal”. “Saddam Hussein quería intercambiar petróleo por euros y lo mataron, Muammar Gaddafi quería intercambiar su energía por algo distinto al dólar estadounidense: lo mataron”, añade el analista.

Al mismo tiempo, China tiene la determinación y los recursos para llevar a cabo la desdolarización y, además, cuenta con el respaldo de varios países importantes que son “resistentes al cártel financiero de EE.UU.”, concretamente Rusia e Irán, ha destacado el anfitrión del programa financiero de RT ‘Keiser Report’.

Es más, países de todo el mundo están cansados de financiar el “aventurismo militar” de EE.UU. al ser parte del “Imperio de la deuda” y por lo tanto es probable que se unan al movimiento de desdolarización, cree el analista.

La guerra como medio para mantener la hegemonía de dólar

Es poco probable que el sector financiero estadounidense y su complejo industrial militar abandonen la hegemonía del dólar sin luchar, ya que el dólar es a la vez la base y el producto principal de EE.UU. Y Washington, opina Keiser, utilizará su otra herramienta favorita para lograrlo: la guerra.

“Tal vez inicien una guerra entre Japón y China, y quizás inicien una guerra con Corea del Norte”. EE.UU. hará lo que sea para mantener el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial”, opina el analista.

EE.UU. “invadirá países como Afganistán, no se detendrá ante nada. Porque esta es la base del imperio de EE.UU. No se basa en la tierra, no se basa en bienes materiales, se basa en la búsqueda de rentas. Se basa en desembolsar dólares, obtener ingresos y, cuando los países no pueden pagar, desmantelar los activos y apoderarse de ellos. Lo vimos en América Latina, América del Sur, así es como EE.UU. construyó su imperio”, concluye Keiser.

Información de: RT