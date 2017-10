Pablo Montero besó a un transgénero accidentalmente (+VIDEO)

El cantante mexicano Pablo Montero tuvo una experiencia inolvidable este fin de semana durante una presentación privada en la que un transgénero lo besó.

El comentado hecho ocurrió en la fiesta de la senadora Iris Vianey, cuando Montero interpretaba la canción “Se me olvidó otra vez” Lucí Cabañas, registrada legalmente como Lucio, haló al artista y le estampó tremendo beso en la boca.

Un video difundido por la revista TV Notas muestra el momento preciso en que Lucia se lanza encima a Pablo

“Él fue el que me haló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”, aseguró Montero luego de que se hiciera público el acontecimiento.

Esta curiosa circunstancia salió a la luz pública casi al mismo tiempo en que Raquel Piedra, madre de Daniel Montero, declarará que el cantante no le está depositando la pensión correspondiente a su hijo.

“Yo tengo que mantener mi casa, pero quiero que ayude, que pase más tiempo con su hijo”, expresó la mujer en una entrevista para el programa Hoy.

