Muchos fueron los comentarios que apuntaban a que entre la actriz venezolana Gaby Espino y el cantante colombiano J Balvin podría estar pasando algo, es decir, podrían estar comenzando una relación, o algo parecido.

Sin embargo, la actriz se encargó de desmintir los rumores de un supuesto noviazgo con el reguetonero, que fueron causados por los mensajes que el colombiano se había dado la tarea de dejarle en las instantáneas publicadas en su cuenta de Instagram.

Espino asistió al programa “Sale el sol“, transmitido por la cadena Imagen Televisión, y afirmó que todos esos comentarios que le escribió el interprete de “Ginza“, solo se trataban de una “broma” entre amigos, “Es mi amigo. Me da risa porque todo el mundo [dice] ‘¿por qué le dice?’. Es de pura broma, de chévere, somos amigos“, aseguró.

Ahora fue J Balvin el que relató su versión, y esta vez se mostró bastante serio en su declaración, la que por supuesto volvió a confundir a sus seguidores, y llevarlos a pensar a que si existe un romance entre él y la criolla.

“No sé porqué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación, tú eres mi novia y tú lo sabes… tú eres mi novia, no me niegues más”, fue lo que dijo el colombiano.

Información de: Ronda