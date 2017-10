Aparecen los vendedores de puestos para la pensión de los “viejitos” (+Video)

Muchas penurias pasan los adultos mayores en Barquisimeto para poder cobrar su pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), luego de varios meses viviendo esta situación, ahora aparecieron los vendedores de puestos quien cobran una tarifa a las personas que desean pasar temprano a la entidad bancaria.

Helena Carrera, se quejó a las afueras de un banco ubicado en el centro de Barquisimeto por la venta de puestos: “Llegan personas a las 6 AM o 7 AM y entonces se meten la cola de una vez, mientras uno está aquí desde la madrugada“, manifestó muy molesta la señora quien no había tenido oportunidad de cobrar su dinero.

Por otra parte, los bancos continúan pagando la pensión fraccionada, otorgando apenas la cantidad de 20 mil Bolívares como máximo: “Estoy en la cola desde las 6 AM porque necesito el dinero para comprar unas medicinas“, señaló Julian Rodríguez, esperando su oportunidad para el pago.

Seguidamente, ante la devaluación constante del Bolívar por los altos índices inflacionarios, muchos comercios han adoptado una medida ilegal de no aceptar billetes de baja denominación: “Dan billetes de 10 y 20 Bs, eso no te lo reciben en ninguna parte, de paso te dan 20 mil Bolívares y con eso no se compra ni un cartón de huevos“, aseguró el Sr. Pedro Martínez.

A pesar de todos estos problemas, los adultos mayores continúan asistiendo constantemente a sacar su dinero y esperan la solución a estos problemas en las próximas semanas.

#19Oct Pensionados se quejan de las inmensas colas y el poco dinero que le dan los bancos cada mes que cobran su quincena pic.twitter.com/dCLKCCG4yW — NoticiasBarquisimeto (@NoticiasBqto) 19 de octubre de 2017

Noticias Barquisimeto