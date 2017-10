Luego de postergar un día más la juramentación de los Gobernadores electos el pasado domingo 15 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente sesionara este miércoles con cada uno de los gobernantes regionales de los 23 estados, sin embargo aún los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática no tienen claro ir a dicha sesión

La coordinadora electoral de la Unidad Democrática para los comicios regionales, Liliana Hernández, expresó este lunes que no posee información respecto a si los recientes gobernadores de oposición electos resolvieron acudir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para juramentarse.

“Hasta ayer en la tarde que estábamos redactando el comunicado, no hay ninguna crisis en materia de gobernadores, no sé si en la noche se ha desarrollado algo, pero la verdad en ningún momento se ha planteado que los gobernadores asistan o no a la constituyente”.

Sin embargo, agregó durante una entrevista por la estación Radio Caracas Radio que “puede venir un hecho sobrevenido pero yo no tengo ninguna información y creo que de verdad ningún gobernador debe ir a la ANC”.

Las declaraciones de la dirigente político se dieron a propósito de la posición que tomó previamente el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Ecarri, quien manifestó: “En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso no está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”.

Hernández insistió en llamar a la ANC fraudulenta, porque a su juicio, “se hizo violando la Constitución, nadie puede reconocerlo”, por lo tanto aseveró que ir a esta instancia “indirectamente por gobernadores legitimados por una elección, es como un reconocimiento indirecto, nosotros no debemos asistir”.

Afirmó que el mencionado planteamiento siempre fue presentado y lo escuchó además del diputado, Henry Ramos en la campaña. “Los gobernadores no deben ir a la Constituyente, ellos se deben al pueblo que los eligió y ante ese pueblo tienen que juramentarse”, concluyó.

