Jesus Chúo Torrealba: “La MUD no actuó de manera contundente ante el supuesto fraude electoral”

El dirigente político Jesús Chúo Torrealba, señaló la mañana de este lunes, que la MUD no respondió al pueblo como debió. Señaló que la oposición ha debido alegar que ellos tienen las actas y que estas no coinciden con los resultados del CNE.

“La declaración de la MUD me preocupa porque no se entiende. No se trata de que crees o no crees en los resultados. Se trata de que la oposición tiene testigos en todas las mesas y tiene copia en cada una de esas actas de mesa. Lo que tiene que decir es aquí tengo las actas, tengo aquí los resultados y no coinciden”, aseveró.

Continuó diciendo que “el proceso estaba plagado de irregularidades, una elección en dictadura es eso. La visión es que llamaban a reconocer todos los resultados, incluyendo aquellos resultados en los que les había sido favorable. ¿El papel de la oposición es desconocer el triunfo de Guanipa?, es una cosa que no tiene sentido”, concluyó.

Asimismo, añadió que “la página del CNE dio a Andrés Velázquez en Bolívar ganador y habían datos detallados, y después eliminaron la información. La MUD debía pelear por ese resultado de Andrés Velazquez”.

Llamaron a la calle, a la calle en qué contexto, para defender qué, llamaron a todos los dirigentes que no estaban en la unidad para definir a una nueva estrategia.

Fuente: Noticia al día