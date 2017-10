Aunque no es una fecha muy conocida y celebrada, cada 10 de octubre se celebra el Día del Oftalmólogo, profesionales encargados de estudiar todo lo referente al ojo humano. Son muchos los que acuden a estos especialistas, bien sea para chequear alguna molestia, problemas visuales, entre otras patologías relacionadas con uno de los más importantes sentidos.

La oftalmología se especifica en evaluar lo referente al globo ocular, la musculatura ocular, sistema lagrimal, párpados y sus tratamientos. La celebración de este día fue decretado por la Sociedad Venezolana de Oftalmología, fecha que coincide con la creación de esta organización hace 60 años.

5 consejos para mantener una vista sana:

Mira lo que comes

No se trata de comer unas cinco zanahorias cada día. En absoluto. La finalidad es mantener una dieta adecuada y balanceada donde se incluyan esas vitaminas imprescindibles para cuidar de nuestra visión. Según los especialistas las vitaminas A y C, así como el magnesio, son básicas para el cuidado de nuestros ojos. La vitamina A por ejemplo permite que las células de nuestra visión trabajen de modo saludable manteniéndose fuertes y saludables.

Protégete del sol

Puede que seas de esas personas a las que les encanta lucir lentes de sol. Pero ¿lo haces solo en pleno sol? ¿O los elijes solo por cuestión de moda? Las radiaciones solares dañan nuestros ojos, nuestra retina, pudiéndonos ocasionar incluso cataratas.

Es imprescindible que elijas tus gafas de sol de manera adecuada, cuida que estén homologadas y que el cristal, sirva de barrera de los rayos ultravioleta. No te limites a buscar sólo el sentido estético, cuida que se ajusten a tu rostro, que no sean muy abiertas de los lados y que con ello, dejen entrar el sol. Mira que te caiga bien en la nariz y que te sientas cómoda con ellas. Las gafas de sol no son solo para el verano, en absoluto. Recuerda que debes llevarlas durante todo el año,y cuida también de los más pequeños. Ten en cuenta que los niños más pequeños de 12 años aún no tienen desarrollado su sistema de protección y los rayos solares impactan sobre su retina con mayor intensidad.

No expongas tus ojos a largas horas frente al computador

Lo sabemos ¿cómo vivir sin nuestros ordenadores, nuestras tablets o nuestros teléfonos móviles? Es imposible, e imposible también no sufrir en alguna ocasión una inflamación o irritación ocular. Es imprescindible que recuerdes por ejemplo que la televisión, hemos de verla a una distancia mínima de dos metros. En cuanto al ordenador, lo ideal es tenerlo a una distancia de 50 centímetros y de manera lineal, de este modo el ojo no tiene que acomodarse tanto.

Recuerda además la técnica del 20/20. Por cada veinte minutos que pases ante tu ordenador, debes descansar la vista 20 segundos. ¿Cómo? Muy fácil, dejando la vista en el horizonte, sin fijarla en nada en concreto, solo en el vacío. De este modo relajarás tu visión.

Es importante también, algo que de seguro hacemos todos muy seguido.¿Sueles trabajar o utilizar tu ordenador a oscuras por la noche?¡Pues es un error! Cuando vemos el ordenador o la televisión con la luz apagada activamos dos partes distintas del ojo: el centro de la retina se activa para percibir la luz y a su vez, la periferia de la retina que se activa con la oscuridad. ¿Qué provoca esto? Que la pupila se dilate y entre más luz de la que necesitamos. Nuestra visión acabará enfermando poco a poco.¡Tenlo en cuenta!.

Hidrata tus ojos

Nuestros ojos, al igual que nuestra piel, necesita de cierta humedad para mantener su equilibrio. De ahí que sea necesario humidificarlos de vez en cuando, y más si sueles padecer de cierta sensibilidad en ellos o si sueles tenerlos secos. No te cuesta nada llevar contigo lágrimas artificiales o gotas recetadas por tu oftalmólogo.

Examínate con regularidad

No está de más que al menos una vez al año, visites a un especialista. En ocasiones podemos estar sufriendo una lesión o un problema del que no somos conscientes y que, poco a poco, van dañando nuestra vista. Es necesario que revises la graduación de tus lentes en caso de llevarlas, para asegurarte que tu miopía, por ejemplo, no haya subido.

