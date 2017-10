El seleccionador nacional de Venezuela, Rafael Dudamel, continuará comandando a la Vinotinto hasta el año 2022, luego de llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Dicho pacto fue oficializado este lunes por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, quien se encuentra satisfecho con la labor que realiza diariamente el estratega y su cuerpo de trabajo en la selección.

Para el dirigente, múltiples aspectos fueron vitales para el alargue de la estadía del estratega y losrevela. “Nosotros ya venimos trabajando con Rafael Dudamel desde el año 2015, esto no es una novedad, todo el proceso de 2016 preparando a la selección sub-20, la incorporación de Rafael Dudamel en el 2016 a la selección absoluta, la Copa América Centenario y el resto de las Eliminatorias que estamos por culminar con la actuación de la selección ante Paraguay; todo esto tiene para nosotros una significación de continuidad, ya nosotros habíamos hablado en el mes de marzo sobre la continuidad de Rafael Dudamel para el proceso 2022, por supuesto, en algún momento con esas críticas naturales, pues siempre habrán opiniones contradictorias en cuanto a qué aspiramos y esperamos sobre nuestros técnicos, pero nosotros estamos en un camino de la construcción de una selección con raíces, con continuidad, con coherencia y sobre todo, con mucho espíritu de grupo solidario entre sí mismo, que es básico para el nivel de fútbol que nosotros tenemos”, indicó.

“Nosotros no podemos hacer una selección de súper estrellas, porque todavía no las tenemos y a lo mejor el día que la tengamos, tampoco nos da resultados. El tema estaba por pasar, de saber si íbamos a tener las condiciones económicas para todo el proyecto que presenta Rafael Dudamel; él no es un problema de la contratación o de las aspiraciones que tenga él como técnico de la selección nacional, sino que el plan de trabajo presentado también implica una inversión importante, porque es un trabajo que no debe paralizarse independientemente de que terminemos en esta semana la Eliminatoria del Mundial Rusia 2018, sino que es una continuidad en función a Catar 2022”, prosiguió.

González destaca el tiempo existente para conquistar los objetivos trazados. “Es decir, tenemos cuatro años y un poco más por delante para seguir construyendo esta esperanza; hoy por fin, después de muchos análisis, de buscar también quienes son los que van a sostener este proyecto y de poder conversar con ofertas concretas de algunos sponsors, logramos concretar con Dudamel los aspectos económicos de la contratación de él y todo su equipo de trabajo, porque algunos están pensando que es que solamente Rafael, pero también es su equipo de trabajo, que es un equipo importante y consistente. Es un equipo de 20 personas aproximadamente que de carácter permanente están trabajando tanto en la selección absoluta como en la selección sub-20, en la que en este momento somos subcampeones del Mundo y preparando la nueva etapa y ciclo que debe culminar en el Mundial de 2019. Hoy la noticia para el país es que concretamos definitivamente con Rafael Dudamel los aspectos económicos y logísticos para los próximos cuatro años, que es el proceso para Catar 2022”, argumentó.

Asimismo, el jerarca afirma que la misión es destacar en todas las selecciones nacionales y agradece el apoyo recibido por todos los que conforman el entorno Vinotinto. “Se ha especulado mucho, pero era evidente que no íbamos a poder adquirir compromisos si no teníamos cierta certeza con relación a todo el programa de trabajo, que tiene un elevado costo, porque nosotros queremos preparar a nuestra selección, todas las selecciones que manejamos, que son 14 nacionales entre masculinas, femeninas, fútbol sala y fútbol playa, y en todas queremos ser protagonistas en el ámbito sudamericano y mundial; eso requiere una inversión importante de dinero y si no hay un buen soporte, un hombro que arrime, sostenga una columna, la parte financiera, pues de mal gusto sería llamar a Rafael Dudamel, ofrecerle algo y después no le podemos cumplir, y nosotros estamos para cumplir, debemos darle continuidad y tranquilidad al trabajo que se viene desarrollando, un trabajo de crecimiento paulatino, no es automático, por decreto, no es un reglamento que se hace, sino que es un trabajo permanente de los jugadores, de su cuerpo técnico, de la dirigencia, de los clubes, de los aficionados y sobre todo, importantes como nada, de nuestros sponsors y patrocinadores. Nosotros queremos renovar con todos ellos en las condiciones que nos permitan cumplir esta expectativa de trabajo”, comentó.

Laureano González explicó que buscará que la selección nacionl esté en constante actividad en el 2018, año en el que no tendrá acción oficial. “Nosotros no podemos tener a esta selección renovada y que seguirá probando e incorporando nuevos elementos que vienen con ganas, pidiendo paso, paralizada un año. Nosotros debemos continuar y este es el momento, porque en el año 2018 las selecciones que clasifiquen al Mundial, por lo menos en el primer semestre del año, van a estar necesitando tener sparrings, un buen sparring para cualquier equipo en Europa, Asia o en América, sea del Norte, Central o del Sur. Venezuela viene de enfrentar a selecciones fortísimas que van a estar en el Mundial o lo más seguro todas ellas, con resultados que llaman la atención; nosotros somos un país de crecimiento lento en el fútbol, pero hoy nosotros aparecemos como una selección seria, que trabaja, que tiene elementos muy interesantes que están ubicados en buenos equipos tanto en el exterior como en el país, son buenos, tranquilos y correctos contendores para que nosotros aprovechemos el primer semestre del año en foguear a esta nueva generación de jugadores en partidos de alto nivel”, argumentó.

Para el presidente de la F.V.F., contar con un timonel criollo es vital para el crecimiento de la selección nacional. “Yo tengo dos criterios y siempre lo manifesté públicamente y ahora en mi cargo como Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en los últimos años. Creo en el material nacional y para dirigir a la selección de Venezuela y lo vuelvo a ratificar, siempre opté y lo hice cuando estaba en mi condición de Vicepresidente y se me consultó y tuve opinión que teníamos que tener un entrenador nacional y no es porque a lo mejor considere que un entrenador extranjero no pueda venir a aportar, pero tiene que ser un entrenador que conozca la idiosincrasia del jugador venezolano, que estimule, que tenga una personalidad que le permita entender como somos, pues nosotros no somos un país futbolero, no podemos pensar que nuestros jugadores y aficionados piensan lo mismo que un jugador brasileño o alemán, porque no es así. Nuestra realidad histórica dice que somos un país que no hemos logrado el pleno desarrollo de la cantera futbolística y de formación de futbolistas, entonces alguien que los conozca es fundamental; después viene la continuidad, que es estabilidad, identidad, y la continuidad siempre debe ir vinculada a los resultados que positivamente uno vaya viendo que se van alcanzando. Una continuidad de fracasos y más fracasos, evidentemente el aficionado, los dirigentes, los propios jugadores y todo el mundo va a decir que tienen que haber cambios y en estos momentos no tenemos que cambiar nada, sino seguir trabajando”, aseveró.

Por su parte, González aplaude la actualidad de la selección absoluta y les otorga créditos a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico. “Lo primero que valoro es la recuperación de la confianza de los jugadores, en el cuerpo técnico, de los aficionados en lo que se está haciendo, eso es lo más importante y ¿por qué la confianza? Porque venimos de tener éxito en las categorías menores, pero también empezamos a ver que esos frutos de formación y de trabajo nos comienzan a dar verdaderas posibilidades también en la categoría absoluta. Sabemos en la posición en la que estamos en la tabla, pero sabemos que ha ocurrido en el último año, en cómo hemos venido creciendo, como esta selección juega bonito, juega bien, como se van incorporando nuevos elementos y engranan perfectamente en el esquema que el cuerpo técnico ha diseñado para este trabajo, y sin ser nosotros unos grandes conocedores de los esquemas de juego, este esquema de juego le da resultados a Venezuela, este forma de trabajo le ha dado resultados a Venezuela y lo ha hecho este cuerpo técnico. Esa es la razón”, confesó.

El éxito en las categorías menores ha sido clave para el crecimiento del fútbol venezolano. El siguiente paso es ver a la selección nacional en el Mundial Catar 2022 y el directivo lo confirma. “Esto comenzó el día siguiente que nos montamos en el avión en Corea, veníamos como subcampeones del Mundo. El mensaje que se le dio a la gente en el Estadio Olímpico de la UCV que recibió a esa selección subcampeona mundial, nos dio el mensaje; a esta selección pueden llegar los mejores jugadores venezolanos, sean los habituales o sean otros, pero ¿en ese momento en qué pensamos? En lo que cualquier ser racional, seguidor del fútbol, debía pensar: aquí estamos, preparándonos para Catar y para ir hacia Catar tiene que haber continuidad, tranquilidad, sin desespero, sin exigir resultados, que sabemos que hoy no tienen mayor importancia, sino en el futuro de ir acumulando la experiencia y el rodaje, y por consiguiente, le damos un mensaje a la afición, a los seguidores de la Vinotinto, al país, que somos 30 millones de venezolanos, que estamos haciendo un trabajo serio y responsable. Sabemos que tenemos dificultades, que habrá algún tropiezo, pero estamos por el camino correcto y este es el camino correcto; sabemos de las ofertas que le habían hecho a Dudamel y su cuerpo técnico, porque cuando alguien es exitoso, lo primero que hay son ofertas. Como venezolanos, la primera posibilidad la tenemos que tener en nuestra tierra y como venezolano tenemos que pensar en lo nuestro y no siempre en lo económico debe estar por encima de lo ético, de lo moral, sin hacer llamados patrióticos, porque no estamos en una de patriotismo, sino estamos en una de identidad de lo nuestro, de nuestro fútbol, de ese juego que sufrimos, que seguimos sufriendo, pero que ya nos está acercando a éxitos importantes que los hemos obtenidos en la rama masculina y femenina, y el fútbol en Venezuela no creció por obra y gracia de una casualidad, que surgieron dos o tres talentos, sino que hay un trabajo continuado de los últimos años y ahora comienza a recoger sus frutos”, aseguró.

El aporte de los patrocinadores ha sido vital para las selecciones nacionales de Venezuela y Laureano González alaba su constante apoyo, esperando que más sponsors se unan a la Vinotinto. “Cuando veníamos de Corea, yo decía que si se pudo hacer esa preparación de la selección sub-20 y cumplir todos los pasos exigidos para obtener el éxito que se tuvo, y fue porque tuvimos el respaldo de la principal empresa del país, que es la empresa bandera de Venezuela: PDVSA. Por supuesto que vamos a continuar, yo no tengo la menor duda de que las autoridades del gobierno nacional y en este caso, los entes públicos, nos van a seguir respaldando, y ¿por qué digo que nos van a seguir respaldando? Porque nosotros representamos al país, los tres colores que llevamos en el pecho, llamarnos Federación Venezolana de Fútbol, y eso no lo hacemos a título personal ni a título de nadie. También contamos con el respaldo de la empresa privada y nosotros necesitamos sponsors, porque tenemos 14 selecciones y esas 14 selecciones deben ser tratadas con todo el rigor de una buena preparación para llegar a los objetivos que nos tenemos planteados. Vamos a tener el respaldo, no solamente del ejecutivo nacional, de todo lo que representa el Estado, sino también vamos a tener el respaldo de los entes privados, a medida de sus capacidades, porque Venezuela somos todos y todos estamos en función de un objetivo, que es llevar no solamente a una selección absoluta a un Mundial, sino de convertir a nuestro deporte en un deporte de referencia mundial”, concluyó.

