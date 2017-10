Gerard Piqué y Shakira siguen encabezando los principales portales de noticias de la prensa española por su supuesta separación. Los rumores acerca de la ruptura entre el jugador del Barça y la colombiana cada vez toman más fuerza. Sin embargo, Piqué puso en cuestión esta información tras escribir en su cuenta en Twitter un mensaje con emojis cariñosos hacia la madre de sus hijos, como respuesta a un video posteado por Shakira en el que aparece la barranquillera cantando “Una canción de amor”.

Por su parte, la publicista de la colombiana durante una entrevista para la revista ¡HOLA!confesó que todo sigue igual e indicó “Son solo rumores de gente que le quiere hacer daño a Piqué”. Además agregó que Gerard siempre ha animado a su esposa a seguir con su carrera musical.

Estos rumores también han sido desmentidos por la pareja en repetidas oportunidades mediante las redes sociales, pues uno de los motivos por los que se empezó a especular sobre esta posible separación se debió a la ausencia de fotografías juntos.

Esta noticia se hizo viral el pasado jueves 5 de octubre, cuando un portal de noticias español reseñó que Shakira habría abandonado la casa donde vivía con el defensa del Barcelona, además detalló que la última vez que se vio a los padres de Milán y Sasha juntos fue en la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo celebrada en Argentina. Otro de los argumentos que podrían apuntar a una separación, es que Shakira no acompañó a Piqué a votar durante el referéndum de Cataluña.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx

— Shakira (@shakira) 6 de octubre de 2017