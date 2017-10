Nacido en Japón y radicado en Reino Unido desde los 5 años, el escritor Kazuo Ishiguro obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura 2017. La Academia Sueca le otorgó este galardón porque sus obras hablan de la nostalgia, el tiempo y el autoengaño y descubren “el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo”.

A pesar de ser un escritor reconocido en Reino Unido, y sus textos se hayan llevado al cine, su nombramiento fue una sorpresa para el mundo editorial, ya que no era contemplado por las casas de apuestas, que anualmente intentan adivinar quién será el próximo en recibir este premio.

Si tú también estás sorprendido y quisieras acercarte a su obra, te explicamos algunos detalles sobre su trayectoria y su paso por el cine y la televisión.

LAS OBRAS

Ishiguro, quien es maestro en escritura creativa por la universidad de East Anglia, se estrenó en el ámbito literario a través de relatos a inicios de la década de 1980. Los primeros fueron A Strange and Sometimes Sadness, Waiting for J y Getting Poisoned, incluidos en la antología Introduction 7: Stories by New Writers, publicada en 1981.

Ishiguro ha escrito siete libros que hacen énfasis en la nostalgia y el autoengaño. La secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, definió al autor como una mezcla “entre Jane Austen, por su comedia de modales, y con Franz Kafka, por su perspicacia psicológica”.

La primera de sus obras se titula Pálida luz en las colinas y fue publicada en 1984. Su segunda novela, Un artista del mundo flotante (Reino Unido, 1986), obtuvo el premio Whitbread, actualmente conocido como premio Costa Book. Es el máximo galardón literario otorgado en Reino Unido.

El siguiente texto publicado fue Los restos del día. Esta novela habla de un mayordomo en una casa de lujo recuerda una vida al servicio de la aristocracia. Los gentiles ritmos del libro y un escenario al puro estilo de la serie de televisión Downton Abbey van profundizando para ofrecer una representación más oscura del reprimido panorama emocional y social de Inglaterra en el siglo XX.

El desconsolado, Cuando fuimos huérfanos y Nunca me abandonesfueron dadas a conocer entre 1995 y 2005. En los textos habla sobre relatos introspectivos, un detective que busca cuál fue la causa de la desaparición de sus padres y la relación entre un grupo de jóvenes que crece en un internado, respectivamente.

El último de sus textos se titula El gigante enterrado y fue publicado en 2015.

Todas sus obras han sido traducidas al español y publicadas por la editorial Anagrama.

CINE Y TV

Dos de sus obras llegaron hasta la ‘pantalla grande’. La primera de ellas fue Los restos del día, cuya adaptación cinematográfica fue dirigida por James Ivory y protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson.

Fue nominada para ocho premios Oscar y cinco Globos de Oro, pero sólo obtuvo uno de los seis BAFTA a los que aspiró, que fue el galardón David Lean a la Mejor Dirección.

La segunda pieza que se estrenó en el cine fue Nunca me abandones, que fue estrenada en 2010. La dirección del filme estuvo a cargo de Mark Romanek y Alex Garland y fue estelarizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield.

Por esta película, Garfield obtuvo el premio a la Mejor Actuación en el Hollywood Film Festival.

Sin embargo, Ishiguro también tiene participaciones en la televisión. Ha escrito algunos guiones para Channel 4 y la BBC. Algunos de ellos son A profile of Arthur J. Mason y La condesa rusa.

¿POR QUÉ NO ESPERABAN QUE GANARA EL NOBEL?

Anualmente, algunas casas de apuestas intentan adivinar quien será el próximo Nobel de Literatura. En años pasados, los nombres de los anteriores galardonados aparecían en la lista, no siempre en las primeras posiciones.

Sin embargo, este año fue la gran sorpresa. Kazuo Ishiguro no aparecía como nominado. Prueba de ello fue la casa de apuestas de Ladbrokes, la cual ponía en primer lugar al escritor keniano Ngugi wa Thiong’o, después al japonés Haruki Murakami y a la canadiense Margaret Atwood.

Ladbrokes tiene reconocimiento mundial porque el 91 por ciento de los ganadores del premio suele tener una cuota de diez a uno al cierre de las pujas, pero este año no acertó.

Con información de AP