Fernando Duró se incorporó a Guaros de Lara: “Vine a uno de los mejores lugares de América”

El coach Fernando Duró, que arribó a la ciudad de Barquisimeto este miércoles e

inmediatamente se hizo cargo del equipo, está convencido de haber llegado al lugar

correcto para desarrollar un plan de trabajo acorde a sus pretensiones y las de la

organización. Su reto inmediato con Guaros de Lara será nada más y nada menos que la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB), el único cetro de los torneos en los que ha participado el club, que le resta por ganar.

“No me equivoco al decir que vine a un lugar catalogado como de los mejores de América, con pretensiones de trascender a nivel internacional firmes, con un grupo de jugadores que están a la altura de las circunstancias, que también pretenden trascender fuera de aquí, así que me parece que es un lugar donde yo quería estar, las competencias que quería dirigir y las competencias que quiero ganar, así que será un marco referencial casi perfecto: organización, comunicación, equipo, cuerpo técnico, un lugar donde uno puede desarrollar un programa exigente, donde las pretensiones son altas y eso es lo que en este momento de mi vida me mueve y provoca la sensación de adrenalina que necesito para mí. No sólo quiere ganar la organización, los jugadores, sino que también tengo el deseo de hacer el esfuerzo para ganar cosas importantes”, expresó el argentino.

Lejos de desmotivarse por la caída del equipo en la Copa Intercontinental, el coach ve este nuevo reto como un impulso para reencontrarse con la victoria y, reconoce el crecimiento que ha tenido el equipo tras sus últimos logros. Guaros formará parte del Grupo C de Liga Sudamericana, junto con Universo/Vitoria, Estudiantes de Concordia y Malvín, que verán acción entre el 17 y el 19 de octubre, en Brasil.

“Es una gran motivación, el que sale campeón quiere volver salir campeón siempre. El confort es lo peor que le puede pasar al equipo en este momento, más bien lo tomamos como una zona de reválida, una zona de más exigencias, porque antes Guaros era el equipo que iba a participar de los torneos, estos años fue a competir, ganó y ahora le quieren ganar. Antes había que buscar al Flamengo, a los equipos mexicanos, a los equipos argentinos, hoy todos le quieren ganar a Guaros, así que me parece que es un desafío tremendo, estos son los desafíos que me gustan, la vara bien alta porque esta exigencia le permite a uno revitalizarse, seguir preparándose y cada día ser mejor”.

Duró dirigirá formalmente al equipo este viernes y sábado (7:00 PM / 6:00 PM), cuando los guíe en su serie versus Comuna El Cementerio, en serie a disputarse en el Domo Bolivariano, correspondiente a la Liga Nacional de Baloncesto (LNB). Guaros debutó el pasado fin de semana con barrida ante Atléticos UCV.

Información de: Nota de Prensa