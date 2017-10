La Academia de Hollywood anunció este 5 de octubre, por medio de un comunicado, las 92 cintas que competirán por llevarse el Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 90 edición de los premios más importantes del cine.

Las aspirantes iberoamericanas son “Zama”, de Argentina; “Dark Skull”, de Bolivia; “Bingo – The King of the Mornings”, de Brasil; “A Fantastic Woman”, de Chile; “Guilty Men”, de Colombia; “The Sound of Things”, de Costa Rica; “Woodpeckers”, de República Dominicana; “Alba”, de Ecuador; “Ayiti Mon Amour”, de Haití; “Morazán”, de Honduras; y “Tempestad”, de México.

Completan la lista “Beyond Brotherhood”, de Panamá; “Los Buscadores”, de Paraguay; “Rosa Chumbe”, de Perú; “Saint George”, de Portugal; “Summer 1993”, de España; “Another Story of the World”, de Uruguay; y “El Inca”, de Venezuela.

Honduras y Haití competirán por primera vez en los Óscar junto a otros cuatro países que también debutan en estos premios: Laos, Mozambique, Senegal y Siria.

Como es habitual, en diciembre se anunciarán las cintas precandidatas que pasan a la siguiente ronda de la votación de los Óscar en el apartado de Mejor Película en Lengua Extranjera.

Las nominaciones para todas las categorías de la 90 edición de los Óscar se conocerán el 23 de enero de 2018, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles.

Información de: NAD