El diputado, Juan Andrés Mejía, condenó los señalamientos hechos por el vicepresidente, Tareck El Aissami sobre un supuesto plan de sabotaje orquestado por la tolda naranja y aseguró que los mismos son parte de un “ensañamiento en contra de la organización política”.

“Estas declaraciones de Tareck El Aissami acusándonos de partido terrorista son absolutamente falsas y son parte de una olla política que lo que busca es desviar el foco de la atención, son un pote de humo que busca desincentivar el voto y confundir a la gente”, denunció Mejía.

El dirigente aclaró que Manuel Chacín no milita en Voluntad Popular y que no es conocido en el seno del partido. “No sabemos donde vive, no sabemos donde vota y no ha estado vinculado con nuestra organización, intentan una vez mas manchar el nombre de Leopoldo López , desde VP manifestamos nuestro absoluto rechazo”, recalcó.

Información de: ÚR