Félix Pérez llegó a los entrenamientos de los Leones del Caracas con el convencimiento que las cosas serán distintas al año pasado. Después de su peor actuación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el cubano expuso sus 3 razones para demostrar que volverá esa producción que enamoró a la fanaticada capitalina.

Comenzado por su estado físico, que tras sufrir una delicada lesión que lo sacó mucho tiempo de la temporada en México, finalmente está en óptimas condiciones. “Me pusieron unos hierritos en la clavícula, pero ya me siento bien y eso no será una excusa para no producir”, inició Pérez su explicación. “Ya estoy al 100% y listo para batallar”.

Para reafirmar esas declaraciones, el veterano ganó una competencia amistosa con Jesús Guzmán para ver quién sacaba más pelotas del parque, y aunque estuvo reñida en algún momento, la victoria se la llevó el zurdo con 4 estacazos a mitad de grada. “Siempre estamos compitiendo, porque sirve para crear una vibra positiva y para que los muchachos se motiven”, aseveró Pérez sobre el improvisado derby de cuadrangulares. “Hay que crear un ambiente positivo desde el comienzo para que pasen cosas buenas este año”.

La segunda razón para creer en un buen rendimiento, según Félix Pérez, es retomar la mecánica que lo llevó a convertirse en un bateador temido en Venezuela y no la aprendida en Japón. “Allá me pusieron que tomará dos tiempos en el aire (Antes de hacer swing) porque los lanzadores demoran mucho con sus piruetas”, explicó. “Cuando llegué a Venezuela, me estaba tardando mucho para darle a la pelota”.

Esa sería el principal motivo para ligar .232 con apenas 25 carreras remolcadas en los 42 encuentros que disputó en la zafra 2016-2017. “Las cosas no me salieron, porque a veces le pegaba fuerte y terminaba siendo out. Pero ya tengo mi ajuste de Carlos González, que como bien saben, es mi pelotero (Favorito) y ahora puedo batallar”, repitió Pérez.

Por último, pero no menos importante, Félix Pérez llegó con una motivación al país con una motivación especial para zanjar una “deuda” con los aficionados de Leones. “Por eso estoy aquí desde el primero de octubre, porque quiero ganar un campeonato”, añadió. “Quiero sentir cómo será levantar un trofeo de campeón en el terreno”.

Quiala debuta el 16

El conjunto melenudo también recibió la incorporación del lanzador cubano Yoanys Quiala, que según sus declaraciones, se subirá al montículo después de la primera quincena del décimo mes del año.

“No estoy al 100% por el Huracán Irma que pasó por Miami y no dejaba usar los estadios”, dijo el diestro de 23 años de edad. “Aquí tengo 15 días para ponerme en condiciones y lanzar después del 16 (De octubre)”.

El abridor, que dejó marca de 9-5 con efectividad de 2.86 en 24 compromisos en las Ligas Menores, tendrá su primera experiencia en la pelota invernal con limitaciones. “LosAstros de Houston me dieron 30 entradas y con ellas espero ayudar al equipo a conseguir victorias”.

Díaz quiere el juego inaugural

Aunque todavía no se reportaba a los entrenamientos melenudos, Luis Díaz siempre lució como uno de los candidatos para abrir el compromiso inaugural contra Tiburones de La Guaira.

“Siempre voy a estar listo para esa responsabilidad”, dijo el espigado diestro que el miércoles realizará una sesión de bullpen que despejará dudas de su condición. “Todavía no hay nada concreto, no es seguro, pero está esa posibilidad”.

Díaz, que viene dejar una elevada efectividad de 4.83 en la LVBP el año pasado, cree que una mejor preparación le permitirá mejorar en la venidera campaña. “Por eso no es seguro que lance el 10 de octubre, pero el día a día me dirá”, concluyó el diestro de 25 años de edad que dejó efectividad de 4.61 en dos sucursales de los Angelinos de Los Ángeles.

Meridiano