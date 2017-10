El venezolano Pablo Sandoval puso fin al juego con un jonrón solitario con un out en el noveno inning, llevando a los Gigantes a la victoria el domingo por 5-4 ante los Padres de San Diego, en el que pudo haber sido la última apertura de Johnny Cueto con San Francisco.

En el último día de la temporada, el dominicano Cueto toleró cuatro carreras y 12 hits en cinco innings. Cueto puede salirse de un contrato de 130 millones de dólares y seis millones de dólares que firmó previo a la temporada de 2016 y declararse agente libre.

Nueve bambinazos

“El Panda” desapareció una recta en cuenta de 3-2 ante el novato Phil Maton (3-2). Fue su quinto jonrón en 47 juegos tras regresar a San Francisco a mitad de campaña, y el noveno en el año.

Por los Padres, el dominicano Erick Aybar de 3-2, una anotada y una impulsada. Los venezolanos Carlos Asuaje de 4-1; y Yangervis Solarte de 4-1, una impulsada. El panameño Allen Córdoba de 2-0. Por los Gigantes, el venezolano Pablo Sandoval de 4-1, una anotada y dos impulsadas. El dominicano Orlando Calixte de 1-0.

