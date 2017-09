¡Lo volvió a hacer! José Altuve alcanzó los 200 hits (+Video)

José Altuve se convirtió en el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas que consigue cuatro temporadas consecutivas con más de 200 hits. El segunda base de los Astros de Houston aprovechó un lanzamiento que se quedó en el centro del plato por parte de Nick Martínez, y haciendo gala de su gran habilidad, sacudió un roletazo al jardín derecho que esquivó todos los defensores de los Vigilantes de Texas.

De esta forma, Altuve se une a Ichiro Susuki (2001-2010), Michael Young, Wade Boggs (1983-1989) y Kirby Puckett como los únicos toleteros que hilvanan cuatro zafras consecutivas conectando más 200 incogibles.

No se trata de una hazaña sencilla de conseguir, porque de las leyendas que terminaron sus carreras con más de 3.000 inatrapables, solamente Ichiro (10), Wade Boggs (7) y Paul Waner (4) lograron sumar cuatro zafras corridas con más de 200 hits. Íconos del bateo como Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial, Tris Speaker y Derek Jeter, que encabezan los primeros puestos de las Grandes Ligas en incogibles, no lograron encadenar cuatro años con más de 200 hits.

Asimismo, según información de Baseball Reference, Altuve es el primer jugador en la historia de Major League Baseball (MLB) con dos zafras con más de 20 cuadrangulares, 30 bases robadas y más de 200 incogibles.

Ya con Altuve quebrando esa barrera, se une a Ender Inciarte como los únicos venezolanos que lograron terminar con 200 inatrapables en una misma temporada. El jardinero central de los Bravos de Atlanta lo consiguió un día antes contra los Mets de Nueva York.

Might as well just pencil in 200 hits for @JoseAltuve27 every year. pic.twitter.com/JYC6P0NFUT

— MLB (@MLB) 27 de septiembre de 2017