Las ganas de lanzar de Carlos Zambrano en Venezuela se pueden comparar con la emoción que tenía este martes antes del juego de fútbol entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid por la Liga de Campeones.

“Me interrumpes antes de ver el juego del Madrid. Yo no atiendo a nadie, ni dejo que me interrumpan cuando juega el Real, el mejor equipo del mundo”, comentó entre risas Zambrano al recibir la llamada de Meridiano, en la cual confirmó su intención de lanzar con Magallanes este año y develó su preparación para la temporada.

“Estoy poniéndome a tono aquí (en Miami) desde hace tiempo. No ha sido fácil porque tenía mucho tiempo sin actividad, pero estoy muy bien, confiando en Dios”, dijo el “Toro”, que a pesar de estar muy ilusionado por su regreso al diamante, espera llenarse de más intensidad al unirse al equipo.

“Tengo que pisar el terreno para volver a sentir la adrenalina como antes. Yo acá me entreno en mi casa junto a mi hermano y mi preparador personal, así que no hay demasiada adrenalina. He escuchado que los pitchers que regresan a lanzar luego de mucho tiempo se sienten superbien, y que lanzan como a 95 millas. Yo no me he sentido así; todo lo contrario. Me siento peor, pero mis entrenadores me han dicho que estoy muy bien, solo es la sensación por tener tanto tiempo sin lanzar. Lo importante es que yo soy obediente de las rutinas y lo que me dicen. Eso hará que me sienta mucho mejor cada día”, contó Zambrano, que además de tener el apoyo de su hermano cuenta con preparadores que están pendientes hasta del más mínimo detalle.

“Cuento con un entrenador joven que me mantiene al día físicamente, para tener el peso ideal. Además, Wilmer Pineda, fisioterapeuta que trabaja con Greivis Vásquez, vino un fin de semana a tratar mi brazo y me dijo que estoy muy bien, solo que tengo que fortalecer los músculos menores, porque he perdido fuerza. Trabajo con pesas de cinco libras, gomas, y hago ejercicio de hombros para ponerme a tono en ese sentido. Con eso me sentiré mucho mejor”, afirmó el diestro de 36 años de edad.

El plan. La preparación de Carlos Zambrano se ha demorado tras el paso del huracán Irma, por Miami. Aún así tiene su itinerario de trabajo con los turcos. “En 10 días estaré en Venezuela. Me quedaré en Valencia con el equipo por dos semanas. Después tengo que regresar a Miami por un compromiso personal y en una semana volveré al país. Seguiré mi preparación”, aseguró Zambrano, que no acompañará al equipo en su primera gira en Maracaibo, pero sí en su regreso a Valencia el 14 de octubre, ante Cardenales de Lara. Zambrano espera que sea el cuerpo técnico de la nave el que evalúe su rendimiento y decida las fechas de participación. “Hay jugadores de temporada regular y otros de postemporada. Yo espero estar en ambos momentos”, contó el ganador de 132 juegos en MLB (cuarto en el ranking de venezolanos y con efectividad de 3.66 ), que espera conversar con la gerencia, ya que a mitad de temporada tendrá nuevos compromisos personales. “A finales de noviembre tendré compromisos ya pautados. Quiero hablar con la gerencia de Magallanes y planificar todo, pero espero ayudar a Magallanes en cualquier momento de la zafra”.

El regreso. El retorno del “Toro” a la pelota ha sido muy especial, sobre todo por la forma en la que se motivó para volver a lanzar. “Desde mediados del año pasado hubo tres personas que no me conocían. Un pastor de Suráfrica, donde no se ve beisbol ni nada, me dijo que yo iba a regresar, que Dios así lo quería. Fueron cinco pastores distintos que me oraron y todos me dijeron que Dios quería que volviera al beisbol. Uno en Suráfrica, otro de México, en Texas y Argentina. A todas estas yo confío todo en Dios. Él será quien me dé las habilidades y la fuerza para volver”, aseguró Zambrano, que tiene un mensaje claro para la fanaticada magallanera. “Espero que no me abucheen, que me den un tiempo. Daré todo por el todo para el equipo, en la búsqueda del campeonato”, soltó el oriundo de Puerto Cabello.

