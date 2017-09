Cardenales de Lara dio inicio este lunes a sus entrenamientos oficiales en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los pájaros rojos recibieron a 29 peloteros, cinco de ellos invitados, para comenzar formalmente su preparación hacia la zafra 2017-2018.

El manager José Moreno encabezó la jornada donde resaltó la presencia de Jesús Montero y el lanzador Luis Lugo. En el grupo de 24 jugadores del equipo estuvo conformado por diez lanzadores, siete infielders y siete jardineros.

Uno de los técnicos de bateo, Selwyn Langaigne, se unió al conjunto crepuscular.

La actividad comenzó con unas palabras de Carlos Miguel Oropeza, gerente general del equipo y del propio manager Moreno. Ambos resaltaron el compromiso que deben tener los peloteros con la franquicia y con sus compañeros para alcanzar los objetivos.

Ya sobre el terreno de juego se dividieron en lanzadores y jugadores de posición. De igual forma se repasaron fundamentos y culminó con práctica de bateo.

VOCES DEL ENTRENAMIENTO:

Jesús Montero:

´´No hay tiempo que perder. Quiero estar en forma lo más pronto posible. Así puedo ayudar mejor al equipo. Necesitamos ganar juegos desde temprano. Tenemos un manager muy enérgico y eso es bueno para todos. Hay una nueva oportunidad para lograr el campeonato por el grupo de jugadores que tenemos. El año pasado se nos escapó y debemos dar el paso siguiente para alcanzarlo´´.

Luis Lugo:

´´Mi idea es estar hasta el final de la temporada. Ojalá pueda cumplirlo. No he hablado con el cuerpo técnico. Espero sus instrucciones. Estoy dispuesto a estar en el rol que más le convenga al equipo. Me gusta abrir juegos pero aquí estoy para lo deseen. Como barquisimetano no hay otra idea que darle un nuevo título a la franquicia. Esperamos que la salud nos acompañe y podamos dar esa satisfacción´´.

Lista de jugadores presentes en primer día de entrenamientos:

Lanzadores:

Luis Lugo, Dylan Piñero, Jesús Parra, Yohilan Quiñonez, Boris Sánchez, Saúl Cuenca, Erbert González, Yoervis Medina, Yapson Gómez, Héctor Rodríguez.

Infielders:

Ángel Manzanarez, Nolan Pérez, Junnell Ledezma, Jesús Montero, Renzo Martini, Yonathan Mendoza, Anyerber Sivira.

Jardineros:

Moisés Cabrera, Daniel Rincón, Daniel Rivero, Brayan Rojas, Robert Pérez Jr, Christian Vásquez, José Arocha.

Invitados:

Sergio Escalona (PZ), Eduardo Figueroa (PD), José Rodríguez (PD), José Ruiz, José Quiñonez.

Información de: Nota de Prensa