Atlético y Chelsea confirman el traspaso de Diego Costa

El Atlético de Madrid y el Chelsea anunciaron este jueves el acuerdo alcanzado para el traspaso de Diego Costa, que regresará al equipo madrileño a partir de enero de 2018. Los dos equipos hicieron oficial en sus respectivas redes sociales el fichaje que podría alcanzar los 55 millones de euros más 10 en variables.

Chelsea Football Club has today agreed terms with Atletico Madrid for the transfer of Diego Costa… https://t.co/TpJBp3W2Lf pic.twitter.com/5o6OM10inP

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 de septiembre de 2017