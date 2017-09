Los desastres naturales se han hecho presente estos últimos meses en muchas partes del mundo por consiguiente son una palestra para que la sociedad venezolana se vea en una situación de incertidumbre y preocupación, por la misma razón de que no se encuentra exenta a este tipo de ataques sobrenaturales.

Meche Porteles y Zakarias Zafra, dos lareses que reciden en México sobrevivieron al terremoto suscitado en el país Azteca este martes en horas de la tarde.

Los Venezolanos publicaron en sus cuentas de instagram sus impresiones después de haber salido con vida de este sismo registrado de 7.1 en la escala de Richter.

“Gente me encuentro bien, aún en shock no es fácil ver todo desde un piso 21 en pleno centro de la ciudad, sin embargo todo bien ya en casa” Así lo público la venezolana Meche Porteles en su cuenta personal de instagram.

Por su parte el Larense Zakarias Zafra también manifestó sus inquietudes a través de su cuenta personal, posteriormente de haber sobrevivido en otra nación a esta situación.

“Esto es en la Av. Zapata. Fue al lado de mi oficina. Yo bajé por esas escaleras treinta segundos antes de que cayeran. Comienzo a sentir un dolor en la cintura. Tal vez fue el portón que nos cayó encima cuando no podíamos salir. No quiero ser reiterativo. Trato de no serlo. No puedo mentir. Así quedó mi oficina. A pocos metros un edificio se derrumbó por completo. No hago sino contener el llanto y sentirme un sobreviviente. Eso. La enorme fortuna de seguir vivo por segundos”

Así se expresó el larense mostrando una fotografía del edificio donde se encontraba en ese momento.

Andrea Paola Carpio

NOTICIAS BARQUISIMETO