Drone capta destrucción en México tras terremoto de 7.1 (+Video)

Imágenes grabadas por un dron dejan ver, en algunos de sus más estremecedores momentos, la destrucción que sembró este martes el potente terremoto de magnitud 7,1 ocurrido en Ciudad de México. El sismo, con epicentro en el estado de Morelos, sacudió toda la parte central del país y, además de causar víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, provocó pánico entre millones de ciudadanos.

La impactante grabación muestra un edificio capitalino destruido y el desconcertado paso de la gente sobre los escombros. Se conoce que el terremoto afectó asimismo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se abrió un socavón a la salida de uno de sus terminales.

El movimiento telúrico provocó fugas de gas e incendios, uno de los cuales desembocó en una fuerte explosión.

Drone footage shows destruction in Mexico City caused by the 7.1-magnitude earthquake; at least 42 people killed. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/JYQZYiLKYF

— ABC News (@ABC) 19 de septiembre de 2017