Por decisión del Ministerio del poder popular para la salud, las vacunas distribuidas no serán consignadas ante la dirección de salud del estado Lara, las cuales serán almacenadas directamente en el Hospital Pastor Oropeza ubicado en la Av. La Salle, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La información la dio a conocer el Dr. Ruy Medina, Director de Salud en Lara, indicando que desde este momento no tienen nada que ver con la mantenimiento y distribución de vacunas: “Cuando no haya vacunas o exista cualquier problema, la gente debe dirigirse al Hospital Pastor Oropeza“, sin embargo, aseguró que los centros de vacunación no deben sufrir ningún cambio.

Igualmente, señaló que siguen faltando el Neumococo, Rotavirus e Influenza, pero las otras vacunas deberían implementarse. En cuanto a la visita de la Viceministra de Salud, Dra. Linda Amaro, agradeció la dotación: “Damos gracias por el Arco en C, para los pabellones del Hospital, pero nosotros con estos equipos de alta tecnología no hacemos nada sin los medicamentos“, dijo Medina, explicando que no poseen anestésicos ni relajantes musculares.

Para finalizar, respondió las declaraciones de Carmen Meléndez, quien aseguró que la salud en Lara está perdida, por eso le solicitó las cifras: “En agosto operamos 2.497 pacientes, en consulta externo hemos visto 86 mil pacientes“, señaló Medina, pidiendo los números en los estados donde gobierna el chavismo.

