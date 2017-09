En exclusiva, People en Español recibió la noticia de que Lili Estefan se separa de su esposo, el empresario cubano Lorenzo Luaces, tras casi veinticinco años de matrimonio. La pareja tiene dos hijos: Lorenzo, de 17 años, y Lina, de 15.

“Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque sí muy dolorosa, definitivamente siento que es lo que debo hacer, siempre pensando en el bienestar de mis dos hermosos hijos, el tesoro más preciado que me ha dejado esta relación”, dijo Estefan a People en Español.

Fuentes cercanas a la conductora aseguraron a People… que Estefan está devastada e informaron que supuestamente existen unas fotos de Luaces con otra mujer, que alguien interesado en sacar partido de la situación ha ofrecido a algunos medios de comunicación.

En el 2013 Estefan concedió una entrevista a People… donde además de desmentir rumores de un divorcio en ese entonces, confesó que en el 2008 ella y su esposo habían acudido a un consejero matrimonial. “Hemos pasado etapas difíciles en las que a lo mejor uno siente: ‘¿Me casé con la persona correcta?’. Sí, las he pasado por trabajo, por tensión, por los hijos”, admitió la cubana. “Cuando hay etapas que no son tan buenas, miras atrás y ves tantas cosas buenas. Esas son las cosas que hay que valorar para tener un matrimonio toda la vida”.

De hecho, el año pasado Estefan abordó el tema de compaginar su matrimonio y ser figura pública. “Mientras más años paso al lado de mi marido me doy cuenta de que él me ha dejado ser yo. El negocio de nosotras no es fácil. Él ha hecho todo el esfuerzo del mundo porque es una persona tímida”, dijo la presentadora cubana. “Mientras más tiempo pasa conmigo menos le gusta que lo conozcan o que le digan en la calle: ‘¿Usted es el esposo de Lili Estefan?’ Él no es un hombre que nació para esto”.

¿Pertenecer a mundos tan diferentes terminó pasándole factura al matrimonio?

