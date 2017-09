Súmate: más del 90% de los centros de votación estaban instalados a las 10 a.m.

El director de Súmate, Francisco Castro, como parte de la Comisión Nacional de Primarias de la Unidad, informó en un primer pronunciamiento que para para las 10:00 a.m. 90% de los centros de votación en territorio nacional para las primarias de la oposición estaban instalados.

Castro informó que para el momento, el proceso fluía de manera correcta, y en que muchos centro de votación se podían observar colas. Calculó que el porcentaje de participación ha estado alrededor de 10%.

Súmate contabilizó 32 incidencias logísticas, la mayoría de ellas presentándose como problemas con las personas y su ubicación en los cuadernos electorales. Acotó que la situación ya estaba solventada en los centros de votación donde ocurrieron, y no debería presentarse ningún otro problema técnico en las próximas horas.

Por otra parte, comentó que la página web de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en donde se puede consultar el lugar de votación asignado a cada persona, experimenta un “altísimo tránsito de ciudadanos, lo que demuestra un interés por el proceso”.

Asimismo, recordó que las primarias no son una medición del apoyo con que cuenta la coalición opositora, ya que tanto el Distrito Capital –que no tiene primarias pues no ostenta gobernador– como cuatro entidades que llegaron a consenso para su mandatario regional, no participarán en el proceso.

