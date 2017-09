Carlos Ocariz: “Dejemos la depresión colectiva y salgamos a votar hoy”

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz señaló la mañana de este domingo 10 de septiembre, que los venezolanos deben “dejar la tristeza y la frustración de lado” e ir a votar porque no hacerlo sería “ponérsela fácil al Gobierno”.

Así lo manifestó durante una entrevista con Carlos Croes en Diálogo Con…“Las elecciones de gobernadores no resolverán los problemas de nuestro país, pero es un paso más (…) Pero en 2018 quieran o no, tiene que haber elecciones en el país. No podemos quedarnoas sentados lamentándonos porque estamos frustrados, no, tenemos que seguir”.

Asimismo, dijo que “hoy hay unas elecciones de primarias, los invitamos desde todo el país a meterse en la página web de la MUD y ver cuáles son los centros de votación (…) Vayan y voten en este proceso histórico. Dejemos la tristeza, dejemos el pesimismo, dejemos la depresión colectiva“.

“Esta es una lucha contra nuestros miedos. Estamos clarísimos, y entendemos la frustración y la tristeza de la gente, lo que más le conviene al Gobierno es que usted se quede en su casa y no vote. Si nos quedamos en nuestra casa se la ponemos facilita”, aseguró.

“Invitamos a no regalar el voto, porque el voto es el acto de rebeldía más fuerte”, agregó.

