Afectados en Miami por “Irma” no pueden ser socorridos

La medida de toque de queda que inició en Miami, autoridades la han extendido a varias ciudades del sur de la Florida por el huracán Irma.

Los toque de queda fueron establecidos la tarde del sábado debido a las condiciones peligrosas del huracán Irma con categoría 4. Este domingo, sin embargo, esas medidas de seguridad fueron extendidas hasta las 11 a.m del lunes en North Miami Beach y las 10 a.m. del mismo día en el condado de Broward.

“Durante el toque de queda está prohibido el tránsito de peatones y vehículos excepto para los servicios de bomberos, rescate, emergencia, hospitales, ambulancias o policía, entre otros”, de acuerdo al comunicado emitido por el centro de operaciones de emergencia del condado de Broward.

La policía de North Miami Beach reportó techos que habían volado en algunos hoteles, fuego y otras condiciones de alto riesgo durante los estragos de Irma.

“Vamos a extender el toque de queda tanto como sea necesario”, afirmó el mayor Richard Rand, del Departamento de Policía de North Miami Beach. “No podemos ir a socorrer a quienes pidan ayuda… Las personas quedan a la deriva si salen a las calles”.

También se amplió el toque de queda en Coral Gables de 7 a.m. el domingo a 7.00 a.m. del lunes, mientras que en Aventura se estableció desde las 12 p.m. el domingo hasta el lunes a las 12 p.m. Homestead lo fijó desde el 8 a.m del domingo a las 6.00 am del lunes.

Otros toque de queda en el sur de Florida, que terminaron el domingo en la mañana incluyeron partes de Key Biscayne, Miami y Miami Beach hasta las 7 a.m. del domingo.

Líneas de energía caídas, árboles que bloquean los caminos, calles inundadas, vientos de alta velocidad y tornados convierten las calles en un auténtico riesgo para los residentes. Aún en lugares sin toque de queda, las autoridades urgen a los residentes a no salir a las calles, avenidas y autopistas.

